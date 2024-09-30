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Лось бегал по улицам города Рудного

Рудный, город Рудный , фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2024 04:14 Фото: primeminister.kz
30 сентября жители города Рудного Костанайской области заметили в городе бегающего лося, сообщает Zakon.kz.

Бегающее по оживленной дороге животное успели снять на видео по ул. Парковой. Как передает местное издание "Наша газета" на своей странице в Instagram, в городском управлении полиции рассказали, что животное самостоятельно покинуло город.

А в начале месяца в Костанайской области перевернулся грузовик, перевозивший крупный рогатый скот.

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