Лось бегал по улицам города Рудного
Фото: primeminister.kz
30 сентября жители города Рудного Костанайской области заметили в городе бегающего лося, сообщает Zakon.kz.
Бегающее по оживленной дороге животное успели снять на видео по ул. Парковой. Как передает местное издание "Наша газета" на своей странице в Instagram, в городском управлении полиции рассказали, что животное самостоятельно покинуло город.
А в начале месяца в Костанайской области перевернулся грузовик, перевозивший крупный рогатый скот.
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