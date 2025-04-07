Двое подростков сбежали из Центра помощи детям в Рудном

Волонтеры Костанайской области разыскивают двоих подростков. Они сбежали из Центра помощи детям в Рудном, сообщает Zakon.kz.

По информации kstnews.kz, до сих пор их местонахождение неизвестно.

Фото: kstnews.kz

Как сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда "Регион 10", 17-летний Владислав Полстянкин и 15-летний Ярослав Фролов сбежали из учреждения через окно 7 апреля.

Фото: kstnews.kz

Подростков продолжают искать. Что послужило причиной побега неизвестно.

Ранее сообщалось, что в Павлодаре ищут родителей маленького ребенка.

