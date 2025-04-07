Двое подростков сбежали из Центра помощи детям в Рудном
Фото: pixabay
Волонтеры Костанайской области разыскивают двоих подростков. Они сбежали из Центра помощи детям в Рудном, сообщает Zakon.kz.
По информации kstnews.kz, до сих пор их местонахождение неизвестно.
Фото: kstnews.kz
Как сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда "Регион 10", 17-летний Владислав Полстянкин и 15-летний Ярослав Фролов сбежали из учреждения через окно 7 апреля.
Фото: kstnews.kz
Подростков продолжают искать. Что послужило причиной побега неизвестно.
Ранее сообщалось, что в Павлодаре ищут родителей маленького ребенка.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript