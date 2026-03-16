Маленькие искры, большие судьбы: магия работы педагога

С педагога начинается наш путь в мир. Именно учитель первым открывает перед ребенком двери в огромную вселенную знаний, помогает понять себя, увидеть свои способности и поверить в собственные силы. Насколько важна профессия, что говорят сами учителя – в материале Zakon.kz.

Можно забыть формулы, стереть из памяти даты и теоремы, когда-то выученные наизусть. Но, наверное, невозможно забыть человека, который однажды посмотрел на тебя и сказал: "У тебя получится". Или того, кто заставил усомниться в своих способностях и доказать обратное. Учителя остаются в памяти не параграфами из учебника, а словами, которые однажды усилили чью-то уверенность в себе.

Поэтому любой разговор о профессии педагога начинается не с обязанностей и не с методик. Он начинается с уважения к тем людям, которые выбирают этот путь и каждый день становятся для кого-то тем самым голосом поддержки.

Учитель – это миссия. Врач лечит тело, архитектор строит дома, а учитель формирует будущее. От его терпения, мудрости и любви к детям зависит то, каким станет новое поколение. Именно поэтому престиж этой профессии измеряется не только зарплатой или статусом, а огромной ответственностью перед обществом.

Разный подход, но всегда хороший результат

Мы решили поговорить с учителями математики школы-гимназии №51 города Алматы, представителями разных поколений о том, как менялась профессия, но сама суть работы учителя оставалась прежней: объяснять сложное, учить думать и открывать для учеников мир знаний. Они рассказали нам, как профессия трансформируется со временем и почему, несмотря на все перемены, она по-прежнему остается одной из самых важных и востребованных.

Ирина Юрьевна Мохова – заместитель директора по методической работе. В образовании она больше 40 лет. За это время менялись программы, учебники и подходы, но оставались вещи, без которых школа не работает: опыт, профессиональная требовательность и уважение к профессии.

Марина Александровна Гладченко – учитель математики и представитель нового поколения педагогов. Молодой специалист, который пришел в школу не "попробовать", а работать: объяснять сложное, искать новые подходы и доказывать, что математика может быть интересной.

"Интерес к профессии учителя в последние годы не просто сохраняется, а именно возрождается. По моим наблюдениям, и родители, и государство снова начинают осознавать ключевую роль школы в жизни общества. Престиж постепенно возвращается, потому что люди видят, что без качественного образования у страны нет будущего", – делится мыслями Ирина Мохова.

Наверное, у каждого казахстанца в памяти есть свой учитель. Иногда строгий, с тем самым взглядом, после которого урок волей-неволей оказывался выучен. Другой запомнился улыбкой, из-за которой сложная задача вдруг переставала казаться такой страшной.

Педагог должен обладать в первую очередь талантом. Он должен уметь смотреть на обычный класс и видеть чуть дальше настоящего: будущих ученых, инженеров, врачей, художников. И порой все начинается с простой фразы, сказанной вовремя, или интересного задания, которое привлекло горящие глаза ученика. Слова и действия, которые для учителя – часть работы, для кого-то могут стать точкой, с которой начинается собственный путь.

Современный подход в образовании

Школьный урок XXI века уже трудно представить без цифровых инструментов. Интерактивные доски, онлайн-платформы, нейросети – все это стало частью школьной реальности так же естественно, как когда-то мел и доска. Но главный вопрос сегодня не в том, смогут ли технологии заменить учителя. Гораздо интереснее другое – как они меняют саму роль педагога.

"Я считаю технологии лучшими помощниками современного учителя. Они освобождают время для самого важного, а именно живого общения с учениками и творческой работы. Благодаря ИИ и онлайн-платформам обучение можно сделать по-настоящему индивидуальным. В такой системе мы становимся наставниками, которые вдохновляют и направляют. И на мой взгляд, это только повышает авторитет педагога в глазах цифрового поколения", – говорит Марина Гладченко.

У современного учителя появляется больше пространства для того, что не способен сделать ни один алгоритм:

зажечь интерес,

вовремя поддержать,

увидеть в ученике больше, чем просто оценку в журнале.

Именно на этом балансе технологий и живого человеческого участия сегодня и строится современный урок.

И конечно, ученики чувствуют это мгновенно. Педагог, который свободно ориентируется в том же цифровом мире, что и они, говорит с ними на одном языке и не боится новых инструментов, становится куда ближе и интереснее. Потому что, когда дети и учителя на одной волне, в одном цифровом пространстве и в одном ритме времени, урок перестает быть просто уроком. Это уже диалог. А как сказали бы сами подростки: "Мы просто на одном вайбе".

Марина Гладченко подтвердила, что доверие учеников во многом появляется благодаря тому, что им легко находить общий язык, потому что они живут в одном информационном и культурном пространстве.

"Я стараюсь говорить с ними на одном языке и понимать, чем они живут. Тогда появляется доверие. А уважение, конечно, нужно заслужить, но когда оно есть, – это лучшая награда", – говорит учитель математики.

Работать учителем почетно

Быть педагогом – значит каждый день заново открывать мир вместе со своими учениками. Это профессия, в которой невозможно работать по инструкции. Здесь важны вдохновение, творчество и искреннее желание делиться знаниями. Учитель одновременно психолог, наставник, исследователь и немного артист, ведь каждый урок – это маленькое представление, где главная цель – зажечь интерес к знаниям.

Ирина Мохова говорит о профессии спокойно и без ложных ожиданий, ведь за ее плечами десятилетия работы в школе и тысячи учеников. Но именно время, по ее словам, лучше всего показывает, что в этой работе действительно важно.

"Я чувствую искреннее уважение, и с годами оно становится только глубже. Мои выпускники поздравляют меня, приходят в гости, советуются. Родители все чаще говорят слова благодарности. Это дорогого стоит. Мне кажется, отношение к учителю в современном мире изменилось. Оно стало более партнерским, и в этом тоже есть своя ценность", – говорит педагог со стажем работы 40 лет.

Молодой учитель математики полностью поддерживает эту мысль и добавляет, что сейчас профессия все-таки становится более уважаемой, особенно среди молодежи. По ее словам, появилось множество социальных лифтов, конкурсов и грантов для педагогов.

"Я вижу, как мои сверстники с интересом смотрят на учителей, которые ведут блоги, делятся опытом, становятся медийными личностями. Престиж действительно растет!" – делится наблюдениями Марина Гладченко.

Иногда проходят годы, прежде чем ученик осознает, какую роль сыграл педагог в его жизни. Но именно благодаря учителям появляются новые открытия, создаются великие произведения, развиваются города и страны.

Быть или не быть педагогом

В мире высоких технологий и быстрых изменений именно учитель помогает детям научиться думать, анализировать, искать истину и не теряться в потоке информации. Он учит не только предмету – он учит жить.

Педагоги уверены, что корни выбора профессии тянутся всегда из детства. Те, кому посчастливилось встретить настоящего Учителя – человека, способного зажечь искру, часто сами мечтают идти по его стопам.

"Мои бывшие ученики теперь приводят ко мне своих детей, и некоторые из них тоже хотят стать педагогами. Значит, мы все делаем правильно!" – говорит Ирина Мохова.

Марина Гладченко смотрит на ситуацию глазами молодого поколения педагогов. По ее мнению, многие сразу отказываются от идеи стать учителем из-за устаревших стереотипов.

"Но стоит только попасть в современную школу, увидеть молодых, увлеченных, успешных коллег, и мнение меняется. Сейчас, как никогда, важно показывать, что быть учителем интересно, современно и перспективно", – уверенно говорит она.

Поэтому уважение к учителю – это уважение к знаниям, культуре и будущему. Ведь пока есть люди, готовые посвятить себя воспитанию и образованию других, у общества есть надежда на развитие и прогресс.

Напоследок мы решили задать вопрос, который всегда раскрывает настоящее отношение к профессии: "Что бы вы посоветовали тем, кто только вступает на путь учителя?".

"Иди в школу с открытым сердцем и верой в свое дело. Ты будешь не только передавать знания, но и воспитывать людей, которые сделают наш мир лучше. Да, будет непросто, но радость от успехов учеников перекрывает все. Это счастье – видеть, как твои идеи прорастают в новых поколениях", – сказала напоследок Ирина Мохова.

Отметим, что депутаты Мажилиса на пленарном заседании палаты 25 февраля 2026 года предложили усилить статус педагога и приняли в работу законопроект, которым педагогов хотят наделить дополнительными полномочиями.

"Предлагается определить ответственность педагогов за жизнь и здоровье детей только в период учебного процесса. Во внеучебное время, а также во время каникул и в вечернее время ответственность должна возлагаться на родителей", – подчеркнул депутат Асхат Аймагамбетов.

Вводятся также нормы о недопущении привлечения педагогов к различным мероприятиям, не связанным с их профессиональной деятельностью. За это будут предусмотрены штрафы.

Настоящий учитель – это человек, который каждый день зажигает маленькие огоньки знаний в сердцах учеников. Они могут быть едва заметны сначала, тихо мерцать в темноте сомнений и сложных задач. Но со временем эти огоньки соединяются, образуя настоящий свет, который освещает путь не только каждому отдельному ребенку, но и всему миру вокруг.

Каждый урок, каждое слово, каждый взгляд учителя оставляют след. И этот след не теряется, он растет и вдохновляет новые поколения. Учитель, помимо знаний, зажигает уверенность, любопытство, веру в свои силы. В его руках – маленькие искры, которые однажды превратятся в яркое пламя будущего. И в этом, пожалуй, и заключается настоящая магия профессии.