Магия винила: семейчане устроили массовое прослушивание уникальной записи Амре Кашаубаева

В библиотеке им. Абая города Семея есть уникальный фонд виниловых пластинок. Среди более чем 3 000 экземпляров хранится редкая грамзапись Амре Кашаубаева. На встрече меломанов, где звук не только слушают, но и чувствуют, побывал и корреспондент Zakon.kz.

На виниловой пластинке – выступление 1925 года в Париже, где Европа впервые познакомилась с домброй и казахским фольклором. Краеведы Семея дали возможность горожанам услышать подлинное звучание той эпохи.

Магия винила

Редкие записи, которых не найти в цифре. Эстетика обложек как искусство. Винтажная аппаратура разных эпох. И конечно, тот самый теплый звук, потрескивающий, как костер. Может, поэтому записи на виниловых пластинках не просто слушаешь, а чувствуешь всем телом.

В такой уютной и необыкновенной обстановке происходил ренессанс грамзаписи по-семейски. Краеведческое общество "Прииртышье" совместно с библиотекой Абая устроили погружение в магию винила, проведя встречу в формате краеведческой гостиной.

А помогли им в этом легендарные казахстанские личности, символы эпохи грамзаписи, которые с разницей в 100 лет оставили для отечественной музыки огромное наследие.

Это певец Амре Кашаубаев и музыковед Наум Шафер. Один пел, другой коллекционировал. Обоих давно нет, но их дело стало символом преданности музыке. Именно они стали главными "героями" встречи. Организаторы устроили для семейчан яркую выставку виниловых конвертов и проигрывателей.

"Сейчас мы переживаем ренессанс винила. Современное поколение, выросшее на плейлистах, вдруг начинает искать альбомы, пластинки, коллекционировать вкладыши и понимать, что музыка – это не просто трек, а история. Поэтому мы дали возможность нашим горожанам почувствовать атмосферу нашей молодости и прикоснуться к этому миру", – рассказал автор идеи гостиной "Магия винила" краевед Александр Люй.

Дом-музей Шафера

Хранитель звуковой истории Наум Шафер знаменит своей огромной коллекцией пластинок. Павлодарский дом-музей его имени содержит больше 20 тысяч виниловых и патефонных экземпляров. Он начал собирать их еще в детстве. Позже супруга поддержала его увлечение и предложила тратить заработанные им деньги на пополнение семейного фонда. Шафер умер в 2022 году. В этом году ему исполнилось бы 95 лет.

Частная коллекция, собранная им, была передана в дар государству. Благодаря его увлечению многие музыкальные произведения и уникальные голоса казахского народа не исчезли в архивной тишине, а стали доступными для слушателей и ценителей.

За несколько лет до его рождения казахская народная музыка вышла на мировой уровень. И все благодаря знаменитому Амре Кашаубаеву.

Соловей степи

Это знаковая личность в истории отечественной музыки. Амре Кашаубаев был первым казахским певцом, который выступил за границей. И первым, кто продемонстрировал европейской публике вокально-исполнительское искусство казахов и показал, как звучит домбра.

Знаменитое событие произошло 100 лет назад, в 1925 году в Париже. Амре Кашаубаев выступал на международной выставке ЭКСПО. Своим талантом он покорил публику. Пока голос степи разлетался в округе, его ловил на фонограф профессор Сорбоннского университета Перно. Он успел запечатлеть на валик несколько казахских песен в исполнении певца.

Но позже запись была утеряна. И только полвека спустя, в 1974 году, в Центральном государственном архиве Москвы ее обнаружил домбрист, музыковед Жаркын Шакарим.

В следующем, 1975 году, запись перевели в виниловый формат, дав возможность слушать легендарные выступления Амре массовому слушателю. Тираж был небольшой. Поэтому заполучить эту пластинку было удачей.

Один из экземпляров хранится в областной библиотеке имени Абая в Семее. Именно ее организаторы встречи продемонстрировали на проигрывателе собравшимся.

"В наши дни, когда музыка стала невидимой, буквально растворилась в подборках, плейлистах и полной доступности, винил возвращает ей вес. И возвращает нас в музыку. Этот формат требует времени, внимания, просит остановиться. И я рада, что сегодня я могу почувствовать музыку именно через песни Амре Кашаубаева", – поделилась впечатлениями участница краеведческой гостиной.

На обратной стороне винила рассказана краткая история утраты и обретения легендарного фонографического валика.

"Эта находка позволила вернуть нам голос замечательного казахского певца и пятьдесят лет спустя вновь услышать популярные казахские песни "Балкадиша", "Жалгыз арша", "Бес карагер", "Дударай", "Агаш Аяк", "Уш дос", "Смет", и другие", – говорится в аннотации к знаменитой пластинке.

На ней также записаны воспоминания его современников – писателя Сапаргали Бегалина, народных артистов Казахской ССР Серке Кожамкулова и Жусупбека Елебекова, а также отрывки из статьи академика Алькея Маргулана о выступлении Амре Кашаубаева в Париже.

Виниловый фонд

На сегодня в областной библиотеке имени Абая хранится больше 3 000 пластинок. Среди них как песни, так и выступления знаменитых личностей. На одной из них Сергей Есенин читает собственные стихи. А Иосиф Сталин декламирует задачи чрезвычайного съезда Компартии.

Одна из старейших библиотек Казахстана собирала пластинки так же, как и книги. Ведь это тоже источник информации, только звуковой.

"Пластинками занимался отдел искусства нашей библиотеки. Мы делали заказы, покупали их в специализированном магазине. Тогда не было госзакупа, и сотрудники сами искали интересные экземпляры на протяжении многих лет. Наши абоненты брали их домой, слушали в читальном зале", – вспоминает сотрудница библиотеки Абая Рахиля Адикаева.

В начале 90-х годов виниловый фонд библиотеки пополнился последними пластинками. Здесь знают им цену и учат молодых посетителей также ценить историю. Грамзаписи лежат в хранилищах. Но иногда их показывают на выставках. Часть из них была представлена во время проведения краеведческой гостиной.

Неотъемлемой частью мира винила была его теневая сторона – это "музыка на костях". Дело в том, что из-за нехватки пластинок имеющиеся записи переводили на рентгеновские снимки. Отсюда и название. И это получило настолько широкое распространение, что уже в 80-е годы такие "пиратские записи" кочевали по дискоклубам Семея.