LRT в Астане: беспилотные составы, современные станции и незабываемые виды столицы

Уже в ближайшие выходные в Астане начнет работу LRT. В ходе пресс-тура 12 мая 2026 года журналистам показали систему изнутри и заверили, что все полностью готово к запуску, передает корреспондент Zakon.kz.

В Астане уже на этих выходных запустят LRT. Точную дату пока официально не называют, однако заверяют: все готово, необходимые документы подписаны, а сама система полностью готова к работе.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Никакого торжественного открытия проводить не планируют – LRT просто начнет перевозить пассажиров. При этом в компании отметили, что приходить к станциям ранним утром в день запуска необязательно – лучше выспаться в выходной день и спокойно прокатиться позже в хорошем настроении.

По словам председателя правления City Transportation Systems Асылбека Дуйсебаева, все станции полностью готовы к запуску. Исключением станет лишь одна – на улице Калдаякова, возле поворота к новому вокзалу. Сама платформа готова принимать пассажиров, но вокруг пока нет жилой инфраструктуры и оборудованных подходов. Сейчас там дачные массивы и практически нет жителей. Как только район начнет развиваться, станцию сразу откроют.

Работать LRT будет ежедневно с 06:00 до 23:00 – по аналогии с городскими автобусами. В ночное время движение поездов запускать не планируют: это время необходимо для технического обслуживания линий и составов. Кроме того, в компании считают, что ночная работа поездов могла бы создавать дискомфорт для жителей близлежащих районов.

Астанинский LRT оснащен системой автоматизации GOA4 – это самый высокий уровень автоматизации, при котором поезда могут курсировать без машинистов. Стоит отметить, что при необходимости управление все же можно перевести в ручной режим.

Линия протянулась на 22,4 километра через левый берег столицы. На маршруте расположены 18 станций и одно большое депо. Всего подготовили 19 составов: большая часть будет ежедневно выходить на линию, остальные останутся в резерве на случай повышенной нагрузки или технических работ.

Поезда смогут разгоняться до 80 километров в час, хотя средняя скорость движения будет ниже – около 50-60 км/ч. Полностью проехать маршрут из одного конца в другой можно будет примерно за 40 минут, а ждать следующий поезд пассажирам придется всего 5-6 минут.



В депо ровными рядами выстроены 19 составов. Именно отсюда каждое утро они будут самостоятельно, без участия машиниста, выезжать на линию по заданному расписанию. Ночью по такой же программе поезда будут возвращаться обратно. Здесь же находится автоматическая мойка: снаружи вагоны очищает техника, внутри – сотрудники вручную.

В диспетчерском центре находятся три больших экрана. На одном отображается движение поездов, на другом – камеры города, на третьем – автобусы и "умные" светофоры. Вся транспортная система столицы собрана в одном месте. Диспетчеры работают круглосуточно.



"Вот здесь у нас обеспечение электроэнергией, а здесь движение поездов. Мы обеспечиваем током депо, все 18 станций и всю линию. Следим за этим постоянно. Но, помимо этого, работаем со станциями, ремонтными службами – все проходит через нас. Волнительно, конечно, но мы этому обучались три месяца в Китае. Многие сотрудники пришли из КТЖ, все с опытом, с улицы никого не брали", – рассказывает один из диспетчеров.

В смене одновременно работают пять человек: двое отвечают за движение поездов, еще двое – за комплексную координацию, один контролирует пассажиропоток и происходящее на станциях через камеры наблюдения.

Оператор поездов Марат Маликов до прихода в LRT 11 лет работал машинистом тепловоза. Он рассказывает, что обучение заняло целый год.

"Полгода проходили теорию в Астане, потом обучение в Китае, затем три месяца работали уже на наших составах и эстакадах. У нас один оператор на весь состав – это четыре вагона. Все контролируется через диспетчерскую и камеры, связь идет по радиостанции", – говорит он.

Сами станции получились просторными, светлыми и максимально минималистичными. Внутри – металл, стекло, ровный свет и почти полное отсутствие лишних деталей. На входе сразу заметны кассы, автоматы для покупки билетов и турникеты. Привычных жетонов здесь не будет – вместо них пассажирам будут выдавать одноразовые билеты, напечатанные на чеках.

Стоимость проезда составит 200 тенге. При этом, как заявили в CTS, после оплаты можно "кататься хоть весь день" – главное не выходить через турникет, потому что повторный вход уже потребует новой оплаты. К слову, оплатить проезд можно практически любым способом: банковской картой, Apple Pay, Samsung Pay, QR-кодом, Face Pay, транспортной картой или просто приложив карту прямо к турникету.

Минималистичный подход решили сохранить и в остальном. Магазинов, кафе и длинных торговых рядов на станциях не будет. Максимум – вендинговые аппараты с кофе, водой и небольшими перекусами.

По словам Асылбека Дуйсебаева, коммерческие помещения не были предусмотрены проектом изначально. Кроме того, лишние конструкции могли бы мешать пассажиропотоку и перекрывать проходы, что особенно важно для соблюдения безопасности.

Говоря об окупаемости проекта за счет бизнеса, в CTS отмечают, что LRT – это не аэропорт и не вокзал, где пассажиры проводят часы в ожидании. По их мнению, человек находится на станции всего несколько минут, а необходимая городская инфраструктура – кафе и магазины – уже есть рядом с линиями и станциями. Поэтому внутри самих станций приоритет решили отдать безопасности пассажиров и свободному передвижению людей.

Помимо этого, на станциях пассажиров будут сопровождать дежурные сотрудники.

"На смене один руководитель, два дежурных по станции и два сотрудника на платформе. Мы сопровождаем пассажиров, следим, чтобы посадка проходила безопасно", – объяснила руководитель смены.

После прохождения турникета пассажирам нужно подняться на второй этаж – по лестнице, эскалатору или лифту. Именно здесь и встречают долгожданные поезда LRT. Тут также уделили внимание безопасности. Платформы оборудованы специальными защитными дверями, которые открываются синхронно с дверями состава только после полной остановки поезда. Над ними размещены схемы маршрутов и навигация.

И на этом – практически все. Никаких лавочек, урн или лишних деталей. Все пространство словно специально создано для того, чтобы пассажир не задерживался здесь надолго: пришел, дождался поезда несколько минут и поехал дальше.



По стилистике и цветовой гамме станции заметно напоминают новый вокзал Астаны – те же светлые тона, сочетание стекла и металла.

Как и обещали, пассажиров возле поездов встречают дежурные сотрудники, а внутри каждого состава во время запуска также находятся специалисты, контролирующие работу системы и готовые при необходимости помочь пассажирам.



"Каждый поезд состоит из четырех вагонов и рассчитан более чем на 600 пассажиров. Внутри – специальные места для маломобильных граждан, широкие проходы и система автоматического оповещения. Посадка и высадка пассажиров будет происходить после специального звукового сигнала – по принципу метро", – озвучил специалист.

Внутри вагоны оформлены в яркой цветовой гамме: в салоне установлены голубые и оранжевые сиденья, вдоль состава расположены большие окна, а стены и панели выполнены в светлых желтых тонах. В верхней части вагонов в элементы интерьера также встроены национальные орнаменты.

Еще одна особенность беспилотного транспорта – обзорные окна в передней и задней части состава, к которым пассажиры могут свободно подойти. Благодаря отсутствию кабины машиниста пассажирам открывается вид по ходу движения поезда. Кроме того, весь состав сделан сквозным: пройти из одного конца поезда в другой можно без дверей и перегородок между вагонами.

Однако, несмотря на высокий уровень автоматизации, полностью без людей система работать не будет. За движением поездов, работой станций и безопасностью пассажиров будут следить специалисты.

Обеспечивать работу всей системы будут более тысячи человек, включая около 300 иностранных специалистов. При этом уже сейчас около 500 сотрудников прошли обучение. Среди них – операторы, диспетчеры, технические специалисты и работники станций. В CTS говорят, что с этого года подготовка кадров начнется уже в Астане, поэтому количество иностранных специалистов будет постепенно сокращаться.

За техническую часть проекта отвечают международный консорциум. По словам представителей проекта, все тестовые испытания уже завершены. Проверку прошли рельсы, станции, системы связи, управления и безопасности, а также аварийные сценарии.

Сейчас вдоль эстакады продолжается благоустройство, в депо идут отдельные технические работы и клининг. Но, как заверяют в CTS, на запуск это уже никак не повлияет.

Ранее также стало известно о планах по расширению линии LRT на правый берег Астаны и о строительстве LRT до Косшы.