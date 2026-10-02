От Казахстана до Австралии: в Астане показали лучшие ИИ-фильмы
По словам одного из организаторов и председателя совета AAIFF Алмаса Жали, среди финалистов оказались авторы из самых разных уголков мира – от Австралии и Сенегала до Южной Кореи.
"Особенность фестиваля в том, что для Казахстана это первый такой опыт, и это один из первых ИИ-фестивалей в мире. Здесь большой призовой фонд – 1 млн долларов, участвуют крупнейшие мировые студии, работает международное жюри. Ну и самое главное – внимание президента, который неоднократно публично поддерживал фестиваль. Это возлагает на нас большую ответственность. Для нас это очень уникальный и особенный фестиваль", – поделился спикер.
Алмас Жали обратил внимание, что ИИ сегодня дает возможность снимать кино талантливым авторам, у которых раньше для этого просто не было ресурсов.
В качестве примера он привел традиционное кинопроизводство: бюджет полнометражного фильма может достигать 720-800 млн тенге.
"Не у всех креативных, талантливых людей с прекрасным воображением есть такие ресурсы, поэтому ИИ существенно облегчает и фильммейкинг на самом деле. Поэтому мы сейчас видим, что уже есть целый ряд талантливых креаторов, и сейчас они отобраны. И с каждым годом качество будет все лучше и лучше, потому что модель улучшается", – рассказал Алмас Жали.
Сооснователь и креативный директор AAIFF Айзатулла Хуссейн подчеркнул, что организаторы ожидали получить около 3 тыс. заявок, однако их оказалось более 8 тыс. Примерно 200 работ команда сочла действительно сильными, из них предстояло выбрать только 25.
Он также рассказал, что конкурс разделен на две категории. Первая – тематическая, посвященная теме "Будущее, в котором нам хотелось бы жить". Вторая – открытая, где участники могли представить работу на любую тему.
"Почему мы выбрали такую категорию? Во многих голливудских фильмах будущее представлено негативно, и такие истории часто заканчиваются плохо. Мы подумали, что было бы здорово, если бы наши креаторы создавали позитивные фильмы о будущем", – продолжил Айзатулла Хуссейн.
С его слов, при отборе работ в тематической категории учитывалось соответствие заявленной теме. Также жюри оценивало визуальную составляющую, сценарий, персонажей и режиссуру. Особое внимание уделялось тому, чтобы работа выглядела как полноценный фильм, а не просто как ИИ-генерация.
Как отметил Айзатулла Хуссейн, выбрать всего 25 финалистов из такого количества достойных работ было непростой задачей.
В качестве примера одной из запомнившихся работ он привел фильм южнокорейского участника о жизни человечков внутри светофора. По сюжету они сменяют друг друга каждые 30 секунд, устают и отдыхают, а один из героев однажды влюбляется в девушку, проходящую мимо.
Он поделился, что работы финалистов оказались совершенно разными по жанру и настроению. Еще одним запомнившимся фильмом стала картина A Face Only Mother Could Love ("Лицо, которое может любить только мать") о человеке, который родился с необычной внешностью, и его переживаниях.
"Это одна из самых поэтичных историй. В ней действительно чувствуется, что за работой стоит большой автор. Чем взрослее конкурсант, тем его работа серьезнее. Все-таки опыт, да, он позволяет делать более глубже, рассказывать красивые истории", – дополнил Айзатулла Хуссейн.
Среди финалистов есть и две работы из Казахстана. Алмас Жали отметил, что их авторы уже имеют опыт в создании подобного контента, а одного из участников выбрала команда Баладжи Сринивасана. По его словам, казахстанские работы на равных конкурируют с проектами зарубежных больших студий как по качеству, так и по сюжету.
Айзатулла Хуссейн подчеркнул, что представленные на конкурсе работы оказались совершенно разными, и именно в этом, по его мнению, раскрывается потенциал ИИ-кино. Технология позволяет не просто повторять привычные формы, а создавать новых персонажей, визуальные решения и спецэффекты, которые в традиционном кинематографе было бы слишком дорого или практически невозможно реализовать.
На самом фестивале организаторы останавливаться не планируют, хотя планируют сделать его ежегодным. Следующим шагом может стать создание международной платформы для ИИ-кино – своего рода Netflix для работ, созданных с помощью искусственного интеллекта.
"Мы получили более 8 тыс. работ, но сами креаторы не видели проекты друг друга – доступ ко всем заявкам был только у нас. Поэтому появилась идея создать международную платформу для ИИ-кино, где авторы смогут показывать свои работы, смотреть проекты других креаторов и зарабатывать на своем контенте. Мы хотим сделать международную платформу для ИИ-кино, где каждый креатор сможет представить свою работу и зарабатывать на ней", – рассказал он.
Тестовую версию платформы организаторы планируют запустить уже 4 октября. При этом Хуссейн подчеркнул, что проект пока находится на стадии решения юридических вопросов. Увидеть работы финалистов смогут и зрители: 2 и 3 октября их покажут в кинотеатре Chaplin в MEGA Silk Way. Победителей Astana AI Film Festival назовут 3 октября.