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Статьи

От Казахстана до Австралии: в Астане показали лучшие ИИ-фильмы

Астана , фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2026 10:59 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
В Астане 1 октября 2026 года стартовал финал Astana AI Film Festival. Из более 8 тыс. заявок из 125 стран в финал прошли 25 работ, в том числе две из Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам одного из организаторов и председателя совета AAIFF Алмаса Жали, среди финалистов оказались авторы из самых разных уголков мира – от Австралии и Сенегала до Южной Кореи.

"Особенность фестиваля в том, что для Казахстана это первый такой опыт, и это один из первых ИИ-фестивалей в мире. Здесь большой призовой фонд – 1 млн долларов, участвуют крупнейшие мировые студии, работает международное жюри. Ну и самое главное – внимание президента, который неоднократно публично поддерживал фестиваль. Это возлагает на нас большую ответственность. Для нас это очень уникальный и особенный фестиваль", – поделился спикер.

Алмас Жали обратил внимание, что ИИ сегодня дает возможность снимать кино талантливым авторам, у которых раньше для этого просто не было ресурсов.

Астана , фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2026 10:59

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

В качестве примера он привел традиционное кинопроизводство: бюджет полнометражного фильма может достигать 720-800 млн тенге.

"Не у всех креативных, талантливых людей с прекрасным воображением есть такие ресурсы, поэтому ИИ существенно облегчает и фильммейкинг на самом деле. Поэтому мы сейчас видим, что уже есть целый ряд талантливых креаторов, и сейчас они отобраны. И с каждым годом качество будет все лучше и лучше, потому что модель улучшается", – рассказал Алмас Жали.

Сооснователь и креативный директор AAIFF Айзатулла Хуссейн подчеркнул, что организаторы ожидали получить около 3 тыс. заявок, однако их оказалось более 8 тыс. Примерно 200 работ команда сочла действительно сильными, из них предстояло выбрать только 25.

Астана , фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2026 10:59

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Он также рассказал, что конкурс разделен на две категории. Первая – тематическая, посвященная теме "Будущее, в котором нам хотелось бы жить". Вторая – открытая, где участники могли представить работу на любую тему.

"Почему мы выбрали такую категорию? Во многих голливудских фильмах будущее представлено негативно, и такие истории часто заканчиваются плохо. Мы подумали, что было бы здорово, если бы наши креаторы создавали позитивные фильмы о будущем", – продолжил Айзатулла Хуссейн.

С его слов, при отборе работ в тематической категории учитывалось соответствие заявленной теме. Также жюри оценивало визуальную составляющую, сценарий, персонажей и режиссуру. Особое внимание уделялось тому, чтобы работа выглядела как полноценный фильм, а не просто как ИИ-генерация.

Астана , фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2026 10:59

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Как отметил Айзатулла Хуссейн, выбрать всего 25 финалистов из такого количества достойных работ было непростой задачей.

В качестве примера одной из запомнившихся работ он привел фильм южнокорейского участника о жизни человечков внутри светофора. По сюжету они сменяют друг друга каждые 30 секунд, устают и отдыхают, а один из героев однажды влюбляется в девушку, проходящую мимо.

Астана, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2026 10:59

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Он поделился, что работы финалистов оказались совершенно разными по жанру и настроению. Еще одним запомнившимся фильмом стала картина A Face Only Mother Could Love ("Лицо, которое может любить только мать") о человеке, который родился с необычной внешностью, и его переживаниях.

"Это одна из самых поэтичных историй. В ней действительно чувствуется, что за работой стоит большой автор. Чем взрослее конкурсант, тем его работа серьезнее. Все-таки опыт, да, он позволяет делать более глубже, рассказывать красивые истории", – дополнил Айзатулла Хуссейн.
Астана , фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2026 10:59

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Среди финалистов есть и две работы из Казахстана. Алмас Жали отметил, что их авторы уже имеют опыт в создании подобного контента, а одного из участников выбрала команда Баладжи Сринивасана. По его словам, казахстанские работы на равных конкурируют с проектами зарубежных больших студий как по качеству, так и по сюжету.

Астана, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2026 10:59

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Айзатулла Хуссейн подчеркнул, что представленные на конкурсе работы оказались совершенно разными, и именно в этом, по его мнению, раскрывается потенциал ИИ-кино. Технология позволяет не просто повторять привычные формы, а создавать новых персонажей, визуальные решения и спецэффекты, которые в традиционном кинематографе было бы слишком дорого или практически невозможно реализовать.

Астана , фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2026 10:59

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

На самом фестивале организаторы останавливаться не планируют, хотя планируют сделать его ежегодным. Следующим шагом может стать создание международной платформы для ИИ-кино – своего рода Netflix для работ, созданных с помощью искусственного интеллекта.

"Мы получили более 8 тыс. работ, но сами креаторы не видели проекты друг друга – доступ ко всем заявкам был только у нас. Поэтому появилась идея создать международную платформу для ИИ-кино, где авторы смогут показывать свои работы, смотреть проекты других креаторов и зарабатывать на своем контенте. Мы хотим сделать международную платформу для ИИ-кино, где каждый креатор сможет представить свою работу и зарабатывать на ней", – рассказал он.

Тестовую версию платформы организаторы планируют запустить уже 4 октября. При этом Хуссейн подчеркнул, что проект пока находится на стадии решения юридических вопросов. Увидеть работы финалистов смогут и зрители: 2 и 3 октября их покажут в кинотеатре Chaplin в MEGA Silk Way. Победителей Astana AI Film Festival назовут 3 октября.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Корреспондент
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