900$ в кармане и билет в один конец: как парень из глубинки покоряет кулинарный олимп Нью-Йорка

Путь от школьных уроков кулинарии в Алматинской области до работы на 55-м этаже престижного небоскреба в центре Манхэттена для 24-летнего Рамзеса Асанова не был усыпан розами. Это история о вере в мечту, тысячах розданных резюме и большом желании покорить Америку, сообщает Zakon.kz.

Рамзес Асанов родом из поселка Карабулак Талгарского района Алматинской области. Интерес к кулинарии проявился у него еще в восьмом классе на занятиях в учебно-производственном комбинате. Тогда юноша впервые осознал, что хочет связать свою жизнь с гастрономией и стать шеф-поваром.

Особое место в его жизни занимала детская мечта об Америке. Каждый год перед новогодними праздниками они с отцом пересматривали всеми любимый фильм "Один дома-2".

"Особенно мне запомнилась сцена, где Кевин встречается со своей мамой возле огромной рождественской елки в Нью-Йорке. Я смотрел на эту елку и говорил отцу: "Пап, когда-нибудь я обязательно окажусь там, добьюсь успеха, и ты будешь мной гордиться". А отец всегда отвечал: "Сынок, я верю в тебя, у тебя все получится". Уже тогда я представлял себя в Америке. Я всегда понимал, что не хочу стоять на одном месте. Мне хотелось развиваться, открывать для себя новые возможности, менять обстановку и постоянно двигаться вперед. Мои родители еще с детства знали, насколько сильно я мечтаю об Америке. Поэтому мой переезд в США не был спонтанным решением. Это была мечта, к которой я шел с самого детства". Рамзес Асанов

Фото: архив Рамзеса Асанова

Отец неизменно поддерживал сына. Самостоятельно накопив около 600 долларов и получив еще 300 долларов от отца перед вылетом, молодой казахстанец отправился в Нью-Йорк с билетом в один конец.

Первые впечатления от мегаполиса совпали с голливудскими кадрами: небоскребы, вечное движение и толпы людей.

"Не зря говорят, что Нью-Йорк никогда не спит. Но больше всего меня удивили сами люди и их менталитет. Здесь совершенно незнакомые люди могут просто улыбнуться друг другу на улице. Еще меня поразило, сколько разных национальностей живет в одном городе. В какой-то момент я даже почувствовал что-то родное, напоминающее мой любимый Казахстан, где тоже живут представители самых разных национальностей. Тогда я подумал: "Кажется, я нашел свой второй Казахстан". Рамзес Асанов

Однако из-за слабого английского языка поиск работы превратился в серьезное испытание. Рамзес распечатал порядка 100-200 резюме и почти целый месяц ежедневно с утра до вечера обходил нью-йоркские рестораны пешком. Самым сложным было то, что имеющийся опыт работы не удавалось полноценно презентовать из-за языкового барьера. Был период отчаяния, когда опускались руки и казалось, что он зашел в тупик. Тем не менее молодой человек продолжал упорно идти вперед, вспоминая, ради чего все начиналось.

Фото: архив Рамзеса Асанова

"Конечно, тогда опускались руки, но я все равно каждое утро вставал и продолжал искать работу, потому что понимал: если я сам не буду ничего делать, моя жизнь не изменится". Рамзес Асанов

Ситуация изменилась после поступления в Нью-йоркское кулинарное училище, в котором он стал одним из лучших учеников. Преподаватели заметили его старания и порекомендовали в престижное заведение. Так началась его карьера – со ставки 12 долларов в час.

Фото: архив Рамзеса Асанова

"Несмотря на то что мой английский тогда был на очень низком уровне, на практических занятиях я всегда показывал отличные результаты. Шеф-повара часто хвалили меня и ставили в пример другим студентам. У школы есть связи с престижными ресторанами Нью-Йорка, куда рекомендуют лучших выпускников. В итоге именно благодаря рекомендации моих преподавателей я получил возможность устроиться". Рамзес Асанов

Сегодня казахстанец трудится в ресторане Centurion New York, расположенном на 55-м этаже небоскреба One Vanderbilt в самом центре Манхэттена. В заведении представлена высокая французская кухня в современной интерпретации, а гостями являются бизнесмены, известные актеры, спортсмены и блогеры.

Рабочий день повара длится с двух часов дня до полуночи, причем порой нужно оставаться еще и дольше – из-за банкетов. На ногах приходится проводить по 10-11 часов. Как отмечает Рамзес, дисциплина на американской кухне предельно жесткая.

Фото: архив Рамзеса Асанова

"Все начинается с подготовки продуктов, организации рабочего места и подготовки к вечернему сервису. Бывают дни, когда из-за банкетов или большого количества гостей приходится задерживаться. На американской кухне дисциплина очень строгая, особенно когда дело касается санитарии. Абсолютно каждый продукт, каждое пюре и каждая заготовка должны быть промаркированы. Обязательно указывается дата приготовления и срок хранения. За этим очень внимательно следят. Также большое значение имеют дисциплина, уважение к коллегам и умение работать в команде. Серьезные нарушения санитарных норм, которые могут поставить под угрозу здоровье гостей, могут стать причиной увольнения". Рамзес Асанов

По словам казахстанца, нередко на работе бывают авралы. Однажды в ресторан практически одновременно пришли около 250 гостей. Заготовки, на которые Рамзес потратил 3-4 часа, начали заканчиваться прямо во время сервиса. В такие моменты может показаться, что справиться уже невозможно. Но в таких ситуациях у Рамзеса будто включается второе дыхание. Он старается сохранять холодным рассудок, не поддаваться панике и быстро находить решения. По его словам, на кухне очень важно уметь собраться именно тогда, когда все идет не по плану.

По наблюдениям повара, опытный специалист в Нью-Йорке может зарабатывать от 35 до 50 долларов в час, плюс оплата сверхурочных. Однако дороговизна города диктует свои условия: для комфортной жизни, покрытия базовых расходов и помощи родителям в Казахстане необходимо зарабатывать от 5 тысяч долларов в месяц. Только аренда квартиры обходится примерно в 3 тысячи долларов ежемесячно.

Фото: архив Рамзеса Асанова

Главная мечта повара – идея привнести элементы казахской национальной кухни в меню американского ресторана. После того как шеф-повар заведения попросил приготовить традиционное блюдо, Рамзес угостил коллектив настоящим бешбармаком.

"Однажды мой шеф-повар, который очень любит знакомиться с кухнями разных народов мира, попросил меня приготовить национальное блюдо моей страны. И я, конечно же, сразу подумал о своем родном Казахстане и любимом блюде – бешбармаке. Я часто рассказываю коллегам о Казахстане, нашей культуре, традициях – и, конечно, о том, какая у нас вкусная кухня. Тогда я приготовил бешбармак для шефа, и у меня появилась идея представить это блюдо в нашем ресторане, но уже с элементами французской высокой кухни. Я старался объяснять все буквально на пальцах. Когда кто-то из американцев брал вилку, я в шутку забирал ее и предлагал сначала помыть руки, а потом попробовать бешбармак так, как принято у нас в Казахстане, – руками, запивая сорпой. Мне хотелось, чтобы они не просто попробовали блюдо, а почувствовали наши традиции. А вообще моя мечта – однажды посадить американских друзей в настоящей казахской юрте, постелить көрпе, накрыть дастархан за низким столиком и угостить бешбармаком в настоящей казахской атмосфере". Рамзес Асанов





Мужчина вспоминает, что реакция американцев на бешбармак была просто невероятной. Некоторые даже говорили, что никогда в жизни не пробовали ничего вкуснее. Им понравилось абсолютно все: мясо, тесто, туздык и особенно наваристая сорпа. А самое приятное, по словам Рамзеса, было то, что некоторым коллегам настолько понравился бешбармак, что одни начали спорить между собой, кому достанется больше, а другие забирали порции домой, чтобы угостить своих близких.

Сейчас повар работает над доработкой бешбармака и рассматривает возможность его включения в меню. Мужчина признается, что для него это было бы большой гордостью.

Фото: архив Рамзеса Асанова

Кроме бешбармака, Рамзес уже познакомил американцев с баурсаками. А в самом ближайшем будущем планирует приготовить и куырдак. В основном с продуктами для приготовления казахских национальных блюд проблем не возникает. Однако с кониной на деле оказалось чуть сложнее. Пока повару не удалось найти ее в Нью-Йорке, поэтому пару раз он привозил мясо из Казахстана. А вот курт он научился готовить самостоятельно.

"Я думаю, что бешбармак, баурсаки и куырдак имеют все шансы стать настоящими хитами в Нью-Йорке. Мне бы хотелось представить эти блюда в формате fine dining с современной подачей, но при этом сохранить наши традиции". Рамзес Асанов

Однако за красивыми небоскребами, дорогими машинами и яркими огнями Нью-Йорка, по словам Рамзеса, скрывается совсем другая жизнь. Здесь каждый в первую очередь думает о себе и борется за свое место под солнцем. Казахстанец признается, что порой ему очень не хватает той сплоченности, которая есть на Родине, когда люди относятся друг к другу по-братски, даже если едва знакомы. В Нью-Йорке все иначе: здесь бывает сложно найти настоящих друзей и людей, которым можно доверять.

"Можно находиться среди миллионов людей и при этом чувствовать себя совершенно одиноким. Я думаю, Нью-Йорк – город огромных возможностей, но одновременно и серьезных испытаний. Он может дать тебе очень многое, но далеко не каждый выдерживает его ритм и давление. Ностальгия по Родине бывает практически каждый день. Иногда по ночам пересматриваю старые фотографии из Казахстана и вспоминаю счастливые моменты дома. Больше всего не хватает семьи, близких и друзей, которые всегда были рядом. Очень скучаю по нашим горам, бескрайним степям, природе и свежему воздуху. Как бы хорошо ни было в Америке, родной Казахстан для меня всегда будет особенным местом". Рамзес Асанов

Фото: архив Рамзеса Асанова

Казахстанец признается, что за это время он очень сильно изменился, прежде всего внутренне. Поменялось мировоззрение, отношение к жизни и к самому себе. В 21 год он совсем иначе смотрел на свое будущее, а сейчас у него появились более серьезные цели и понимание того, чего он хочет добиться. Он стал самостоятельнее, ответственнее и, можно сказать, по-настоящему повзрослел. Америка многому его научила и заставила посмотреть на жизнь совершенно другими глазами.

Фото: архив Рамзеса Асанова

"Моя главная мечта – стать шеф-поваром и открыть собственный ресторан казахской кухни в Нью-Йорке. Причем я хочу не просто открыть ресторан, а создать что-то уникальное, чего еще никто не видел, и однажды получить звезду Мишлен. В будущем я также мечтаю открыть сеть современных ресторанов по всему Казахстану, а затем выйти на международный уровень. Мне хочется, чтобы о нашей кухне, культуре и традициях узнали во всем мире. Чтобы Казахстан ассоциировался не только с красивой природой, но и с высокой гастрономией". Рамзес Асанов

Своими мотиваторами по жизни Рамзес называет бабушку и тетю, которые всегда верили в него и искренне поддерживали с самого начала его кулинарного пути, с удовольствием пробовали даже его первые неудачные блюда.

Молодым соотечественникам, которые так же мечтают о жизни за границей, Рамзес Асанов советует не бояться совершать ошибки, все время совершенствовать знания и никогда не останавливаться. По его мнению, за каждым большим успехом стоят годы труда и стараний.