Как избавиться от плесени в квартире и каковы последствия жизни с ней "под одной крышей"

Плесень в жилом помещении – проблема всесезонная. Однако в холода она, как правило, обостряется: сказываются закупоренные окна, медленно сохнущее белье, остывшие стены и уличная слякоть. Zakon.kz разбирался, как дать бой "захватчику" и чем чревато даже краткое "перемирие" с ним.

Где прячется

Конечно, главный "оплот врага" – ванная. Среда для него там идеальна: влажно, тепло, вентиляция во многих "человейниках", особенно старых, несет почти исключительно декоративную функцию. Вот и получается, что, как только вы вырываетесь из клубов горячего пара после гигиенических процедур, не имея возможности разогнать "сиреневый туман" руками, в оккупированном санузле начинает цвести и пахнуть совсем другая жизнь.

Впрочем, не им единым.

Рассказываем, на что еще следует обратить внимание:

○ Трубы, радиаторы и места присоединения сантехники. Где-то замечены мокрые пятна? Тревожный звоночек.

○ Холодные стены – к примеру, прилегающие к шахте лифта.

○ Очевидно, работоспособность вентиляционной системы в доме.

○ Окна, а конкретно качество их монтажа.

○ Несоблюдение технологии при ремонте. Допустим, если после затопления соседями слой штукатурки наносился прямо на непросохшую до конца поверхность.

○ Наличие либо отсутствие гидроизоляции в зонах повышенной влажности. Многие забывают о том, что плитка и затирка сами по себе ее не заменяют.

○ Герметичность и целостность стыков в местах примыкания раковины, ванны или душевой кабины.

○ Местоположение крупной тяжелой мебели. Между стеной и тем же шифоньером должен циркулировать воздух.

И еще – доверяйте собственному носу: он может предупредить об угрозе задолго до того, как появятся первые признаки, заметные глазу. Как минимум вы будете ощущать постоянный запах сырости в уязвимом для грибка помещении.

Как избавиться

Но вот момент упущен, "вторжение" уже случилось. Что делать? Для начала отложить забег по ближайшим хозяйственным магазинам в поисках волшебной баночки до лучших времен. Определяем причину, потом уже боремся со следствием, а не наоборот.

Во-первых, найдите источник зловредной влаги. Может, у вас подтекает батарея, промерзает стена, оседает конденсат на стеклопакетах или прячется сырой участок за диваном. Или опять же не справляется вентиляция, куда без нее. Обозначенную проблему необходимо устранить – желательно с помощью специалистов. Иначе будет выигран бой, но не война.

Во-вторых, постарайтесь снизить уровень влажности в квартире. Для этого ее следует хотя бы регулярно проветривать, особенно после банных процедур и приготовления пищи. В идеале – обзавестись вытяжкой в кухне и ванной, а заодно и приборчиком, измеряющим влажность воздуха. Кстати, держитесь показателя 30-50%, устойчивых значений выше 60% лучше не допускать.

В-третьих, займитесь небольшой перестановкой. В частности, уберите плотные шторы подальше от радиаторов центрального отопления, а громоздкие мебельные гарнитуры – от холодных стен.

Если пострадавший участок небольшой и находится на моющейся поверхности, незваного гостя легко удалить обычной мокрой губкой, смоченной в любой бытовой химии. Тереть "на сухую", прикасаться без перчаток – нельзя.

Грибок поразил сам материал – гипсокартон, обои, утеплитель и т.д. – скорее всего, поверхностной чисткой не обойдетесь, придется заменить или обратиться к профессионалам.

Запоминаем:

○ Вода и обычные моющие средства, "народные методы" удаления уксусом, содой, перекисью уместны при небольших пятнах на твердых моющихся поверхностях.

○ Спецсредства для удаления плесени требуют внимательного изучения инструкции перед покупкой и использованием. Взять хлорсодержащие образчики – эффективны, но обладают едким запахом и патологической несовместимостью с некоторыми материалами.

○ Если речь идет о большом или скрытом участке, повторном появлении грибка, целесообразнее обратиться за помощью в соответствующие службы. Людям с астмой, аллергией или ослабленным иммунитетом и вовсе не стоит пытаться наводить чистоту самостоятельно.

Последствия

По словам пульмонолога Абзала Малбасканова, вдыхание спор плесени может вызывать аллергические реакции и приводить к обострению астмы. В ряде случаев вызывает аспергиллез – грибковое заболевание, чаще всего поражающее дыхательные пути, особенно опасно для людей со сниженным иммунитетом, поскольку может привести к осложнениям, а то и летальному исходу.

"Также в грибках есть микотоксины, которые могут приводить к интоксикации организма, вызывать хроническую усталость, слабость, тошноту и расстройство нервной системы", – подытожил врач.

Так что мириться с подобным "соседством" не просто неприятно, а еще и вредно для здоровья.

Между тем в Алматинской области каждый второй заболевший ОРВИ – ребенок. С наступлением осени дети вернулись в школы, больше времени проводят в закрытых помещениях, что повышает риск заражения. Ранее Zakon.kz поделился советами врачей, как родителям правильно бороться с простудой.