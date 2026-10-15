ОРВИ у детей: как быть при высокой температуре

В Алматинской области каждый второй заболевший ОРВИ – ребенок. С наступлением осени дети вернулись в школы, больше времени проводят в закрытых помещениях, что повышает риск заражения. Zakon.kz поделится советами врачей, как родителям правильно бороться с простудой.

Половина случаев – дети

Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области зафиксировал рост ОРВИ: с начала нового эпидемиологического сезона зарегистрировано 2 399 обращений, что на 17,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако эпидемиологическая ситуация в регионе остается стабильной.

"Из общего числа заболевших 1 003 случая, или 41%, приходится на детей до 14 лет. Показатель заболеваемости составил 148,43 на 100 тыс. населения. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 1 975 случаев ОРВИ. А случаи сезонного гриппа в области пока не зафиксированы". Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области

Тем временем в Министерстве здравоохранения РК отметили, что в нашей стране уже зарегистрированы первые пять случаев сезонного гриппа A(H1N1)pdm09. При этом заболеваемость ОРВИ за последнюю неделю снизилась на 10,2%. С начала кампании вакцинации прививки против гриппа получили уже более 240 тыс. человек.

"По данным эпидемиологического мониторинга, три случая гриппа выявлены в Астане, два – в Мангистауской области. Всего исследовано 834 лабораторных образца, из которых пять дали положительный результат. За последнюю отчетную неделю в Казахстане зарегистрировано 127 266 случаев ОРВИ против 140 273 неделей ранее. С начала сентября зафиксировано 760 182 случая". Министерство здравоохранения РК

Лабораторный мониторинг также подтверждает циркуляцию других респираторных вирусов. Выявлено 68 случаев риновирусной инфекции, 47 – сезонных коронавирусных инфекций, 50 – бокавирусной инфекции, 32 – парагриппа, 27 – аденовирусной инфекции, два случая респираторно-синцитиальной инфекции и один – метапневмовирусной инфекции.

"Для бесплатной вакцинации населения против гриппа закуплено 2,1 млн доз вакцины, которая поставлена во все регионы страны. Октябрь считается оптимальным периодом для вакцинации, поскольку для формирования иммунной защиты после прививки требуется около двух недель. Вакцинация помогает снизить риск тяжелого течения гриппа и развития осложнений. В первую очередь бесплатной вакцинацией охватываются группы риска: медицинские работники, беременные женщины, дети, состоящие на диспансерном учете, дети-сироты, проживающие и персонал медико-социальных учреждений, а также другие категории по эпидемиологическим показаниям. По состоянию на 7 октября прививку против гриппа получили 240 375 человек". Министерство здравоохранения РК

На какие симптомы обратить внимание

Врач педиатр-неонатолог высшей категории, PhD, ассоциированный профессор кафедры детских болезней имени Н. А. Барлыбаевой и Казахского национального медицинского университета имени С. Д. Асфендиярова Алтынай Садыкова пояснила, ОРВИ (острая респираторная вирусная инфекция) – заболевание, при котором вирус поражает дыхательные пути – чаще всего нос и горло.

"В быту его обычно называют простудой. ОРВИ вызывают разные вирусы, поэтому ребенок может заболеть несколько раз в год. Инфекция передается от заболевшего человека при близком общении, кашле и чихании, а также через загрязненные руки. При ОРВИ появляются насморк, заложенность носа, кашель, боль в горле, слабость, головная боль, снижение аппетита и повышенная температура. Но не каждая ОРВИ сопровождается лихорадкой. Начинается постепенно или остро. Обычно длится около 7-10 дней". Алтынай Садыкова

Педиатр рассказала, что при этом заболевании малыш может стать капризным, хуже спать и меньше есть. При неосложненной инфекции самочувствие постепенно улучшается, но насморк и кашель иногда сохраняются до двух недель. Но могут возникнуть и осложнения ОРВИ у детей, которые чаще всего связаны с присоединением вторичной бактериальной инфекции или тяжелым воспалительным процессом в дыхательных путях: это острый средний отит, синусит и гайморит, бронхит и брохиолит, пневмония, ложный круп (стенозирующий ларинготрахеит), реже миокардит, менингит и энцефалит.

"Дети болеют ОРВИ чаще взрослых, потому что их иммунная система еще формируется и впервые встречается со многими вирусами. В детском саду и школе становится больше контактов. Несколько простуд за год сами по себе не означают "слабый иммунитет". Важнее тяжесть заболеваний, наличие осложнений, рост ребенка и восстановление между эпизодами. Большинство респираторных вирусных инфекций проходят без осложнений. Родителям важно облегчить самочувствие ребенка и заметить изменения, при которых нужна медицинская помощь. Особенно внимательно следует наблюдать за детьми до года: у них состояние иногда ухудшается очень быстро, а серьезная инфекция может протекать без высокой температуры". Алтынай Садыкова

Алтынай Садыкова рекомендует мамам младенцев следить не только за температурой, но и за дыханием, кормлением, количеством мокрых подгузников и поведением.

"Насморк может предшествовать бронхиолиту – воспалению мелких дыхательных путей. Особая настороженность нужна в первые три месяца, у недоношенных детей и малышей с заболеваниями сердца или легких". Алтынай Садыкова

Опасные признаки, которые нельзя оставлять без внимания, для младенцев до одного года:

Паузы или остановки дыхания (более чем на 15 секунд).

Синюшная окраска губ, языка или носогубного треугольника (цианоз); резкая бледность или мраморность кожных покровов.

Выраженное затруднение дыхания: заметно втягиваются промежутки между ребрами или область под ребрами, раздуваются крылья носа, появляется стонущее дыхание. Ребенок не может сосать из-за одышки.

Резкая вялость: ребенка трудно разбудить, он почти не реагирует на голос и прикосновения, необычно обмяк. Настораживает также слабый, необычно пронзительный или непрерывный крик или полное отсутствие реакции.

Судороги.

Полный отказ от груди или бутылочки, неспособность сосать.

Признаки обезвоживания: нет мокрых подгузников более шести часов, сухие губы и плач без слез.

Выбухание родничка в спокойном состоянии вместе с плохим самочувствием, повторной или неукротимой рвотой после каждого кормления или необычной сонливостью.

Слишком низкая температура тела (ниже 36°C), когда ребенок холодный на ощупь.

"У грудничка тяжелая инфекция может протекать без лихорадки. Если малыш стал "совсем не таким, как обычно", плохо ест или трудно просыпается, его должен осмотреть врач. При резком ухудшении вызывайте скорую медицинскую помощь". Алтынай Садыкова

Дети старше одного года – когда нужно немедленно вызывать скорую помощь:

Выраженная одышка, затрудненное дыхание, шумный свист, втяжение межреберных промежутков или яремной ямки при вдохе, посинение губ, языка или ногтей.

Сильная вялость, заторможенность, сонливость (ребенка трудно разбудить), бред, галлюцинации или спутанность сознания.

Цвет кожи: посинение или резкая бледность губ, носогубного треугольника или кожи лица.

Судороги: любые судорожные приступы на фоне температуры или без нее.

Температура: высокая температура (выше 39,5-40°C), которая не снижается после приема жаропонижающих средств (или снижается менее чем на 0,5 градуса), а также любая температура выше 38°C у младенцев младше трех месяцев.

Боль и ЖКТ: внезапная, очень сильная боль в животе, непрекращающаяся рвота, признаки тяжелого обезвоживания (отсутствие мочеиспускания более шести часов, плач без слез, сухие губы).

Как правильно сбивать высокую температуру

Алтынай Садыкова объяснила, почему при ОРВИ повышается температура.

Борьба с вирусом. Когда вирус попадает в дыхательные пути, иммунная система распознает чужеродные клетки и вырабатывает специальные вещества – пирогены и интерфероны, которые подают сигналы в головной мозг (гипоталамус), что меняет работу центра терморегуляции. Так что это часть защитной реакции. Температура около 39°C при инфекции сама по себе обычно не повреждает мозг, но может усиливать дискомфорт и потерю жидкости из организма.

Когда вирус попадает в дыхательные пути, иммунная система распознает чужеродные клетки и вырабатывает специальные вещества – пирогены и интерфероны, которые подают сигналы в головной мозг (гипоталамус), что меняет работу центра терморегуляции. Так что это часть защитной реакции. Температура около 39°C при инфекции сама по себе обычно не повреждает мозг, но может усиливать дискомфорт и потерю жидкости из организма. Ускорение иммунных процессов. При повышенной температуре (обычно в диапазоне 37,5-38,5°C) ускоряются обменные процессы, а иммунные клетки (лейкоциты) и защитные белки начинают работать быстрее.

При повышенной температуре (обычно в диапазоне 37,5-38,5°C) ускоряются обменные процессы, а иммунные клетки (лейкоциты) и защитные белки начинают работать быстрее. Угнетение вирусов. Высокая температура создает неблагоприятные условия для размножения многих вирусов.

"Температура немного меняется в течение суток и зависит от места и способа измерения. Значение 37,2°C не всегда означает болезнь. Лихорадкой обычно считают температуру от 38°C. Измеряйте ее цифровым термометром по инструкции, а не прикосновением ко лбу". Алтынай Садыкова

У малыша до трех месяцев температура 38°C и выше требует срочного медицинского осмотра, даже если он выглядит относительно спокойным.

В возрасте от трех до шести месяцев температура 39°C и выше – повод для срочного обращения.

После шести месяцев тяжесть заболевания нельзя оценить только по цифре на термометре. При повторной температуре 40°C и выше свяжитесь с врачом; при опасных симптомах вызывайте скорую помощь независимо от температуры.

"Жаропонижающее дают прежде всего для облегчения боли и дискомфорта. Не нужно добиваться 36,6°C любой ценой. Если ребенок тяжело переносит лихорадку, не следует ждать строго определенной отметки, например 38,5°C. Жаропонижающие не лечат саму инфекцию и не предотвращают надежно фебрильные судороги. Доза жаропонижающих средств для детей зависит от массы тела, возраста и концентрации конкретного препарата, которые согласовываются с врачом. Для младенцев первых месяцев жизни лечение согласовывают с врачом. Не превышайте ограничения инструкции, включая максимальные дозы для подростков. Миллиграммы и миллилитры – разные единицы: объем сиропа зависит от концентрации. Отмеряйте лекарство мерным шприцем, а не кухонной ложкой". Алтынай Садыкова

Нельзя давать одновременно несколько жаропонижающих средств и не чередуйте их самостоятельно, подчеркнула педиатр. Она советует записывать название, дозу и время приема. Важно помнить, что бесконтрольное применение жаропонижающих средств может привести к токсическому поражению печени у ребенка. Проверьте состав других средств, чтобы не повторить то же действующее вещество.

"Лекарство не действует мгновенно. Не повторяйте дозу раньше положенного срока. Важен не только градусник: если ребенок стал спокойнее, начал пить и отдыхать, это уже полезный эффект. При сохраняющемся тяжелом состоянии нужен осмотр". Алтынай Садыкова

Обтирания как стандартный способ снижения температуры, даже теплой водой, не рекомендуются, говорит Алтынай Садыкова. Они могут вызвать озноб и усилить дискомфорт. Особенно нельзя охлаждать ребенка, который дрожит, жалуется на холод, бледен или имеет холодные кисти и стопы.

"Холодную воду, лед, спирт использовать нельзя. Спирт способен вызвать отравление. Подбирать специальную температуру воды для "сбивания" жара не нужно. Обычное краткое умывание комфортной теплой водой допустимо для гигиены, если ребенку приятно; при дрожи или неприятных ощущениях его прекращают. Это не замена питью, лекарству по показаниям и медицинской помощи". Алтынай Садыкова

Что помогает скорее вылечить ОРВИ:

Обильное питье: вода, морсы, компоты, несладкий чай или травяные отвары (например, ромашка) помогают предотвратить обезвоживание и выводят токсины. Грудничка нужно чаще прикладывать к груди.

Чаще проветривайте комнату и избегайте перегрева. Одежда должна быть удобной: ребенка не нужно ни укутывать, ни насильно раздевать.

Постельный режим и сон: ребенку необходим покой, так как во время сна и отдыха иммунная система работает активнее.

Легкое питание: не заставляйте ребенка есть насильно, если аппетит пропал. Подойдут легкие супы, куриный бульон, каши и кисломолочные продукты. Временно сниженный аппетит менее тревожен, чем отказ от питья или кормлений.

При заложенности носа используйте солевые или морские капли. Младенцу можно осторожно удалить слизь перед кормлением, без частого и глубокого отсасывания.

Жаропонижающие и обезболивающие средства при температуре выше 38,3-38,5°C или если ребенок тяжело переносит лихорадку.

"Не делайте паровые ингаляции над кастрюлей, поскольку из-за этого возможны ожоги. Не добавляйте в небулайзер масла, травяные отвары и минеральную воду. Ингаляционные лекарства нужны по конкретным показаниям, а не при любом кашле. Тщательно проверяйте состояние ребенка и ночью. Антибиотики на вирусы не действуют и не предотвращают осложнения "на всякий случай". Их назначают при установленной или обоснованно предполагаемой бактериальной инфекции. Зеленые выделения из носа сами по себе не являются показанием к антибиотику. При гриппе врач может назначить специфическое противовирусное лечение, особенно ребенку из группы риска. Для большинства вирусов обычной простуды специального противовирусного лечения нет. При недостатке кислорода, выраженном обезвоживании, остановках дыхания или невозможности кормления может потребоваться госпитализация, кислород и восполнение жидкости", – добавила профессор.

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