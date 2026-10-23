Оливковое, кокосовое или подсолнечное: какое масло полезнее и помогает похудеть

Оливковое масло считают суперфудом, кокосовое ценят за вкус, а подсолнечное выбирают за доступность. Но действительно ли дорогие масла полезнее и помогают худеть? Какое масло выбрать для жарки и салатов и на что обратить внимание при покупке – в материале Zakon.kz.

Какое масло выбрать

Масло есть почти на каждой кухне, но о том, сколько его нужно для приготовления еды и какой его вид самый полезный для здоровья, каждый думает по-разному. Поэтому кто-то щедро льет на сковороду привычное растительное, кто-то выбирает оливковое в надежде сделать рацион полезнее, а кто-то покупает кокосовое, потому что слышал о его необычных свойствах. Однако высокая цена и популярность продукта не гарантируют преимуществ для здоровья.

Врач-диетолог Ян Зыбин считает, что если человеку нравится вкус масла, которым он пользуется постоянно и у него нет медицинских противопоказаний, менять привычный продукт на более дорогой или популярный только ради правильного питания не нужно. Главное – учитывать, для чего именно предназначено масло.

"Подсолнечное масло отлично подходит для жарки и тушения, а его стоимость обычно заметно ниже, чем у оливкового или кокосового. Оливковое масло часто выбирают для заправок благодаря характерному вкусу. Кокосовое имеет специфический вкус и подходит не каждому блюду. При этом свойства масел зависят от их состава и степени обработки. Например, рафинированные и нерафинированные продукты могут по-разному переносить нагрев", – пояснил врач-диетолог.

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Почему даже полезное масло может помешать похудеть

С точки зрения калорийности существенной разницы между этими маслами нет. В среднем на 100 граммов приходится около 900 ккал. Поэтому даже продукт, который принято считать особенно полезным, может мешать снижению веса, если добавлять его в блюда без меры.

"Когда мы считаем определенный продукт, например, оливковое либо кокосовое масло, каким-то волшебным, предназначенным только для худеющих, у людей складывается впечатление, что значит его можно употреблять больше, потому что оно же полезное, оно же волшебное, оно же считается суперфудом. В этом и заключается распространенная ошибка. Полезные свойства продукта не отменяют его калорийности. Масло легко увеличивает энергетическую ценность блюда, но почти не влияет на ощущение сытости. Особенно просто перебрать с ним при жарке овощей, приготовлении соусов и заправке салатов", – отмечает Ян Зыбин.

Поэтому диетолог советует контролировать в первую очередь его количество. Для этого можно отмерять порцию ложкой, использовать дозатор или готовить на антипригарной сковороде. Такие простые привычки помогают сократить количество лишнего жира без жестких ограничений в питании.

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Нужно ли исключать жиры из рациона

При похудении некоторые люди стараются максимально сократить количество жиров, считая их главным препятствием на пути к стройной фигуре. Однако полностью исключать их не стоит, жиры необходимы организму, в том числе для нормальной работы гормональной системы.

"При этом учитывать нужно не только масло, которое добавляют в сковороду. Жиры содержатся также в сливочных соусах, сыре, сметане и других привычных продуктах. Если не обращать на них внимание, общее количество калорий в рационе может оказаться значительно выше ожидаемого", – рассказал врач-диетолог.

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В итоге выбирать стоит не самую дорогую бутылку, а продукт, который подходит для конкретного блюда, нравится по вкусу и вписывается в бюджет. Подсолнечное масло не становится хуже только потому, что стоит дешевле оливкового, а кокосовое не превращает любой рецепт в здоровую еду. Как напоминает диетолог, главное – соблюдать меру и не ждать от одного продукта чудес.