Когда Алматы погружается в сон, на улицах становится меньше автомобилей, закрываются магазины, большинство горожан отдыхают после рабочего дня. Но жизнь мегаполиса не замирает. Пока многие спят, тысячи людей продолжают трудиться, обеспечивая бесперебойную работу города, сообщает Zakon.kz.

За привычным комфортом большого города стоит кропотливая деятельность трудяг, чья работа зачастую остается незаметной. Они обслуживают транспорт, следят за состоянием электросетей, устраняют аварии и принимают заказы, которые нужно доставить независимо от времени суток и погоды.

Корреспондент провела несколько ночных смен вместе с сотрудниками разных городских служб и организаций, чтобы увидеть, чем живет южная столица после полуночи и какой труд остается за кадром привычной городской жизни.

Автобусы, которые должны быть готовы к пяти утра

Для пассажиров рабочий день общественного транспорта начинается с ожидания на остановке. Кто-то спешит на работу, кто-то везет детей в школу, другие направляются на учебу. В это время мало кто задумывается, что еще несколько часов назад автобус пережил глобальный апгрейд: вернувшись с привычного маршрута, он прошел технический осмотр, полностью был вымыт и почищен и подготовлен к следующему трудовому дню.

Между тем именно ночью в автобусных парках ТОО "Алматыэлектротранс" начинается одна из самых интенсивных частей производственного процесса.

Первые автобусы начинают возвращаться с маршрутов с 20:00, однако основной поток прибывает после 22:00. Таким образом, за ночь на территорию автопарков возвращается порядка 1200 автобусов. И каждый из них должен пройти обязательные процедуры, прежде чем снова отправиться перевозить пассажиров.

Сразу после прибытия на станцию транспорт принимает механик. Он осматривает автобус снаружи и внутри, обращает внимание на возможные повреждения, царапины и другие дефекты. Специалисты принимают все замечания водителей, которые могли обнаружить во время дневного рейса какие-то недочеты в эксплуатации.

Если выявлены неисправности или поступили соответствующие жалобы, автобус направляют на дополнительную техническую проверку.

За этим процессом стоит большая команда. В ночном обслуживании автобусов и троллейбусов задействованы более тысячи человек. У каждого своя задача: механики и ремонтные специалисты отвечают за техническое состояние транспорта, мойщики – за чистоту, перегонщики перемещают автобусы между участками автопарка и расставляют их на стоянке. Работу всех подразделений координируют ночной диспетчер и начальник смены.

"Особое внимание уделяется техническому состоянию ключевых узлов и систем. Специалисты проверяют двигатель, коробку передач, тормозную систему и ходовую часть. Если обнаруживаются небольшие неполадки, их стараются устранить непосредственно в ночную смену", – рассказали в автопарке.

Например, регулировка ходовой части занимает около 15 минут, а доливка масла или антифриза – порядка 10 минут. Разумеется, продолжительность работ зависит от характера неисправности.

По словам представителей предприятия, серьезные поломки двигателя и ходовой части случаются нечасто: средний срок эксплуатации автобусного парка составляет около трех лет. Однако даже при относительно новом подвижном составе специалисты не оставляют без внимания замечания водителей и выявленные в течение дня неполадки.

Отдельная часть ночной работы – уборка. Каждый автобус ежедневно проходит наружную мойку и очистку салона. Для этого используют профессиональное оборудование, в том числе пылесосы, специальные моющие средства и автоматизированную моечную установку.

"Это не просто вопрос внешнего вида. Утром пассажиры должны заходить в чистый салон, а транспорт – быть полностью подготовленным к эксплуатации", – считают в компании "Алматыэлектротранс".

Проверяют и оборудование, от которого зависит работа современного общественного транспорта. В частности, перед выходом на линию специалисты осматривают камеры видеонаблюдения. Если в течение дня водитель сообщает о сбоях валидаторов или системы билетирования, соответствующие заявки передаются обслуживающим специалистам, которые могут приехать и устранить неполадки ночью.

Автобусы также оснащены GPS-мониторингом и находятся на постоянной связи с диспетчерским центром. Это позволяет отслеживать их местоположение и контролировать движение на маршрутах.

Ночная подготовка особенно важна в случаях, когда неисправность невозможно устранить до утреннего выпуска. Такой автобус не допускают к эксплуатации и направляют на ремонт. Чтобы не сокращать количество транспорта на маршруте и не нарушать регулярность движения, его заменяют резервным.

Основная подготовка подвижного состава завершается к пяти утра. Именно с этого времени первые автобусы начинают выходить на линию. Перед выездом механик еще раз осматривает транспорт и оценивает его техническую готовность. Если все в порядке, автобус получает допуск к эксплуатации. Завершающая подготовка при отсутствии серьезных неисправностей занимает в среднем 10-15 минут.

Таким образом, пока город спит, сотни специалистов выполняют работу, результат которой пассажиры увидят уже ранним утром. Для них автобус на остановке – привычная часть повседневности. Для сотрудников автопарка за ним стоит целая ночь работы.

Но ночной Алматы – это не только автобусы, которые готовят к утренним рейсам. Даже после полуночи на улицах можно встретить людей, которые продолжают работать, передвигаясь по городу, пока большинство его жителей спит. Среди них – курьеры служб доставки. Они развозят заказы из объектов общепита и ресторанов, и аптек, доставляют продукты из круглосуточных магазинов, а из аптек срочные лекарства.

Ночная доставка: от повседневных забот до приятных сюрпризов

О работе курьеров чаще всего вспоминают тогда, когда нужно быстро организовать фастфуд или получить нужную вещь. При этом их труд нередко воспринимают как нечто само собой разумеющееся: нажал несколько кнопок в приложении – и через некоторое время нужная покупка оказывается у двери.

Однако за этой простой для потребителя услугой стоит работа людей, которые продолжают передвигаться по городу, когда большинство магазинов и аптек уже закрыто, а общественный транспорт ходит по ночному расписанию.

Особенно важна такая возможность в ситуациях, когда человеку срочно нужны лекарства, продукты или вода, но самостоятельно выйти из дома он не может. Для пожилых людей, граждан с ограниченной мобильностью или тех, кто оказался в непредвиденной ситуации, ночная доставка может стать не просто удобством, а реальной помощью.

Ночная доставка – это не только удобство, но и возможность решить возникшие вопросы в любое время суток, даже когда большинство магазинов и аптек уже закрыто, а откладывать покупку до утра нельзя.

По данным Wolt, около 15% курьеров работают в ночное время – с 23:00 до 06:00. При этом за последние четыре недели хотя бы одну ночную смену отработали 34% курьеров, а примерно 12% выходят на ночную работу раз в неделю и чаще.

Ночные заказы в Алматы составляют около 9% от общего количества. При этом ночью заказы доставляются примерно на 20% быстрее, чем днем. Одно из объяснений такой разницы – менее загруженные дороги и отсутствие привычных городских пробок.

Впрочем, ночные заказы бывают не только срочными и практичными. Иногда курьеры становятся участниками приятных событий: доставляют цветы к полуночи, помогают устроить сюрприз на день рождения или передают букет человеку, которому хотят напомнить о своих чувствах.

Один из тех, кто регулярно работает в ночные часы в Алматы, – курьер-партнер Wolt Александр. По его словам, сначала он вообще не рассматривал ночную работу, но, послушав опытных коллег, решил попробовать.

"Одну ночь вышел, вторую. Сравнивал доставку заказов ночью и днем. И знаете, мне понравилось. Очень много преимуществ. Во-первых, дороги пустые. Нет интенсивного трафика и пробок. Проблем с парковкой практически нет, как это происходит днем. Улицы свободные, никто не сигналит, никто не поджимает. Это многое решает", – поделился Александр.

По его наблюдениям, ночью заказы можно доставить быстрее, а значит, за то же количество часов можно выполнить на порядок больше доставок. Ведь всем известно: Алматы – город, который никогда не спит.

Чаще всего люди заказывают еду, товары первой необходимости, лекарства. Но отдельную категорию составляют цветы.

Особенно заметно это ближе к полуночи, когда начинается новый день рождения и заказчики хотят поздравить близких точно в 00:00.

"Много романтиков в темное время суток. Кавалеры своим дамам часто заказывают букеты, иногда сюрпризом. Это так мило. И ты, участвуя в этом трепетном моменте, чувствуешь себя замечательно", – рассказывает курьер.

По личным наблюдениям Александра, около 60-70% его ночных заказчиков – молодежь, в том числе студенты. Среди адресов доставки часто встречаются игровые заведения и компьютерные клубы. Заказами из аптек, напротив, чаще интересуются взрослые люди или те, кому лекарство понадобилось срочно.

География ночной доставки тоже имеет свои особенности. Александр замечает, что заказы нередко поступают из верхней части города – районов проспекта аль-Фараби, Самала, а также из центральной части мегаполиса.

Есть у ночной работы и свои небольшие профессиональные шутки. Например, курьер обратил внимание на то, что в домах без лифта заказы удивительно часто оказываются на последнем этаже. А если в здании есть лифт, то нередко приходится доставлять товары на первый или второй этажи.

И это не всегда легкие пакеты. Особенно если речь идет о продуктах из супермаркета, когда в заказе могут оказаться 3-4 пакета покупок, несколько бутылей воды и другие нелегкие товары.

При этом сам Александр отмечает, что ночная работа имеет для него и практические преимущества. В отличие от стандартного рабочего графика он может самостоятельно планировать количество смен и выбирать, когда выходить в смену.

"Я в основном работаю ночью. Но иногда выхожу и утром, например, до 12 часов могу пару часов поработать, а потом остальные заказы добиваю ночью. В зависимости от того, сколько заработал, уже от этого отталкиваюсь. Изучаешь свою историю заказов в приложении и сам ставишь себе план, рассчитывая, сколько нужно заработать, стараясь не перетруждать себя", – объясняет он.

По словам Александра, компания предусматривает и средства безопасности для курьеров-партнеров, работающих в темное время суток. В частности, одежда и термосумки оснащены светоотражающими элементами, которые делают курьера заметнее на дороге.

Конечно, не обходится и без рабочих ситуаций, когда доставить заказ с первого раза не удается. Например, клиент может не отвечать на телефон или не открывать дверь. Тогда заказ приходится возвращать в заведение. Александр говорит, что в подобных случаях компания компенсирует такие ситуации.

Но чаще всего в памяти остаются не рабочие сложности, а милые ситуации. Есть истории, которые напоминают, что работа доставщиков – это еще и общение между людьми.

Однажды мужчина приехал за заказом в небольшое заведение, где женщина готовила ароматную сдобу и жарила изделия из теста. Забирая пакет для клиента, курьер неожиданно получил от нее еще один.

"Я говорю: у меня в заказе значится один пакет. А она мне: это для вас, угощайтесь. Открываю, а там свежие горячие беляши и пирожки. Это так приятно. Пока едешь к клиенту, можно перекусить с горячим кофе, который я всегда беру в салон автомобиля", – вспоминает Александр.

По его словам, подобные знаки внимания случаются и во время религиозных праздников – Рамазана, Курбан айта, Пасхи и Рождества. Некоторые клиенты с удовольствием угощают курьеров или оставляют хорошие чаевые.

При этом нынешняя работа Александра появилась в его жизни не сразу. Он рассказал, что по основной профессии – парикмахер, женский мастер, и занимается он ею большую часть своей жизни. Перемены начались во время пандемии, когда сфера доставки стала особенно востребованной.

Тогда, вспоминает курьер, люди часто передавали друг другу необходимые товары и лекарства через службы такси, поскольку самостоятельно выходить из дома было затруднительно. В частности, дети заказывали доставку медикаментов для родителей.

Со временем доставка стала для него отдельным направлением деятельности. За два года работы мужчина даже сменил автомобиль на новый внедорожник, объясняя это просто: если проводишь в машине значительную часть жизни, важно позаботиться о собственном комфорте. Летом в автомобиле должно быть прохладно, зимой – тепло и сухо.

История одного из алматинских курьеров показывает и другую сторону ночной доставки. Она может быть обычным ужином для студента, срочно необходимым медикаментом для взрослого человека или неожиданным сюрпризом для любимой женщины. Но в любом случае за ним стоит человек, который должен принять заявку, оперативно добраться до нужного места и выполнить работу независимо от того, сколько времени на городских часах.

Однако за привычными ночными удобствами стоит работа целой городской инфраструктуры, о которой жители вспоминают чаще всего лишь тогда, когда что-то перестает работать. Пока курьеры развозят заказы, в домах, магазинах и на предприятиях должно быть электричество. Его бесперебойная подача зависит от специалистов, которые круглосуточно следят за состоянием электросетей, устраняют аварии и проводят необходимые технические работы. Для энергетиков ночь – не время отдыха, а еще одна рабочая смена.

Электричество, которое не должно исчезать даже ночью

Если работа транспортников становится заметной ранним утром, то труд энергетиков горожане чаще всего замечают только тогда, когда в доме неожиданно гаснет свет. Между тем электросети требуют постоянного обслуживания, а аварии не выбирают удобное для специалистов время.

В Алматы за надежность электроснабжения отвечает, в частности, АО "Алатау Жарық Компаниясы". Работа электросетевого комплекса организована круглосуточно: оперативно-выездные бригады находятся на дежурстве и готовы отправиться на место технологического нарушения в любое время суток.

О том, как устроена эта работа, корреспонденту рассказал начальник диспетчерского пункта РЭС-5 АО "Алатау Жарық Компаниясы" Руслан Агнаев, стаж которого в отрасли превышает 20 лет.

По его словам, в ночные часы специалисты сталкиваются с разными причинами отключений. Это могут быть повреждения кабельных и воздушных линий электропередачи, неисправности трансформаторного оборудования или срабатывание устройств релейной защиты и автоматики.

Иногда причиной технологического нарушения становятся даже животные.

"Последнее время, несколько лет подряд, возникают случаи, когда в электрические сети попадают белки или фазаны. Они забираются на воздушные линии электропередачи, из-за чего могут происходить технологические отключения в городе", – рассказал Руслан Агнаев.

В таких ситуациях важна информация от самих жителей. Если потребитель сообщает об отсутствии электричества и предполагает, что причиной могло стать животное, бригада получает дополнительную информацию для поиска повреждения.

Если же причина неизвестна, специалистам приходится последовательно обследовать сеть, проводить обходы и осматривать оборудование, чтобы определить место неисправности.

При этом энергетик отдельно обращает внимание на достоверность обращений.

По его словам, иногда жители, желая ускорить приезд специалистов, намеренно преувеличивают масштаб произошедшего или сообщают неверную причину отключения. В результате бригада прибывает на место, но не обнаруживает заявленной ситуации. Тогда приходится заново выяснять обстоятельства и возвращаться к поиску настоящей причины.

"Мы призываем граждан не давать недостоверную информацию специалистам. Мы обязаны реагировать на сообщения об авариях, и если жители говорят, что произошел обрыв или случился ураган, бригады в первую очередь направляются туда", – объяснил собеседник.

Особенно напряженным временем для энергетиков становится вечер. По наблюдениям Руслана Агнаева, пиковые нагрузки обычно приходятся на период с 17:00 до 18:00 и продолжаются примерно до полуночи.

Объяснение простое: люди возвращаются домой, одновременно включают бытовую технику, освещение и другие электроприборы. Нагрузка на городские сети возрастает.

В такие периоды увеличивается и объем работы диспетчерской службы. Именно диспетчер принимает информацию о происшествиях, определяет предполагаемый участок повреждения и координирует действия оперативных бригад.

От его решений зависит не только скорость восстановления электроснабжения, но и безопасность самих работников. Специалист должен точно определить, какой участок сети отключен, где находятся бригады и какие действия им необходимо выполнить. Ошибка при определении состояния линии может привести к серьезным последствиям.

Сегодня в работе диспетчерской службы используются цифровые инструменты. В частности, внедряется и развивается система SCADA, которая позволяет отслеживать состояние городских электросетей, нагрузку силового оборудования и параметры подстанций в режиме реального времени.

Кроме того, информация о поступающих обращениях отображается на интерактивной карте. Диспетчер видит адреса, где зафиксированы отключения, и может сопоставлять поступающие сообщения, чтобы определить масштаб происшествия.

При этом важно понимать: если во время аварии диспетчер не отвечает на очередной телефонный звонок, это не означает, что энергетики не знают о проблеме или не занимаются ее устранением. Во время серьезных происшествий его основная задача – управлять действиями бригад. Для обращений жителей предусмотрен отдельный контакт-центр по номеру 356-99-99.

Но ночная работа энергетиков не ограничивается аварийными вызовами. Есть и другая, менее заметная для горожан деятельность – плановые переключения, которые необходимо выполнить перед ремонтом электросетевого оборудования.

Как объяснил Руслан Агнаев, такие работы преимущественно проводятся в промежутке с часу ночи до шести утра.

Это время выбрано не случайно. Во-первых, большинство жителей в эти часы спит. Во-вторых, нагрузка на электросети минимальна, поэтому переключения можно выполнять в более благоприятных условиях.

Например, если определенную подстанцию необходимо вывести в ремонт, потребителей заранее переводят на резервные линии или другие источники питания. Благодаря этому ремонтные бригады могут приступить к работе утром, а жители зачастую даже не замечают, что ночью в схеме электроснабжения произошли изменения.

Иными словами, часть работы энергетиков направлена на то, чтобы возможные неудобства вообще не возникли.

Конечно, не все аварии удается устранить быстро. Продолжительность восстановления зависит от характера повреждения, местонахождения оборудования и сложности ремонтных мероприятий. Особенно опасны работы на электроустановках напряжением 10 кВ, где необходимо строго соблюдать все требования электробезопасности.

Сложности добавляют и погодные условия. Во время сильного ветра, снегопадов и гололеда предприятие может переходить на усиленный режим работы, привлекая дополнительные бригады и специализированную технику. В отдельных районах доступ к поврежденным линиям осложняет горный рельеф, а в частном секторе – узкие улицы и ограниченные возможности подъезда.

Повышенное внимание уделяется и безопасности самих сотрудников. Оперативные бригады оснащают специальными средствами контроля, в том числе касками с видеорегистраторами и микрофонами. Диспетчер может видеть происходящее на месте работ, а видеозаписи впоследствии помогают анализировать действия специалистов и разбирать возможные нарушения.

Еще одно направление – оснащение работников экшн-камерами. По информации компании, в 2025 году было предусмотрено 117 таких устройств, а в 2026 году – еще 137. При этом общее количество приобретенных камер составляет 268 единиц. Ими обеспечены оперативно-выездные бригады районов электрических сетей Алматы и Алматинской области, продолжается оснащение мастерских бригад.

За всеми этими технологиями и техническими решениями стоят люди, которые работают в условиях ограниченной видимости, холода и непогоды. Когда большинство горожан спит, они осматривают линии, устраняют повреждения, готовят оборудование к ремонту и следят за тем, чтобы электричество продолжало поступать в жилые дома и социальные объекты.

Город живет благодаря людям

Ночная жизнь Алматы – это не только огни заведений, редкие автомобили на дорогах и возвращающиеся домой горожане. Это тысячи рабочих процессов, которые продолжаются, пока большинство жителей спит.

Пока одни специалисты готовят автобусы к утренним рейсам, другие развозят ночные заказы, а третьи следят за тем, чтобы в домах, магазинах и на предприятиях не исчезало электричество.

У этих профессий разные задачи, графики и условия труда. Но их объединяет одно: результат работы каждого становится частью повседневного комфорта других людей.

Возможно, именно поэтому ночной труд так легко не заметить. И пока Алматы засыпает и просыпается, эти люди продолжают делать свое дело. Чтобы город жил в привычном ритме даже тогда, когда за окном темно.