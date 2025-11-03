Когда город дремлет: жизнь ночного автобуса в Алматы – фоторепортаж

Пока город видит сны, он продолжает свой путь сквозь спящие улицы, соединяя спальные районы и окраины, где жизнь не останавливается ни на минуту. Корреспондент Zakon.kz решила узнать, как живет город после полуночи и чем дышит один из самых загадочных маршрутов – ночной автобус №3.

Спокойной ночи, малыши

Город дремлет, но не спит. Часы близятся к 23:00, и на остановке уже стоит автобус. Мы садимся внутрь, где свет чуть приглушенный, как в старом фильме. Водитель Егор Киселев приветливо кивает, будто впускает в маленький мир, где нет суеты и пробок, только редкие фонари и гул мотора.

Фото: Zakon.kz

Ночью дороги по ощущениям показались нам другими. Они будто оживают: асфальт дышит под шинами, мягко отдавая свет редких фонарей и витрин, которые упорно ждут утра, чтобы снова стать нужными. Колеса шуршат, как тихий личный разговор между городом и ночью. Они говорят тихо, на своем ночном языке и никуда не спешат.

Фото: Zakon.kz

О прелестях и трудностях работы на ночном маршруте нам рассказал водитель Егор.

"С марта я работаю на маршруте №3. До этого водил другой автобус, вообще за рулем я с 2012 года. Этот маршрут нравится тем, что ночью нет пробок, никто не подрезает, очень спокойно и тихо, дороги пустые. С точки зрения движения – одно удовольствие", – рассказывает водитель.

С пассажирами ночью как в кино: кто-то сонно уткнулся в окно после тяжелой смены, кто-то сияет блестками после вечеринки, а кто-то просто едет без цели, глядя в темноту.

За рулем ночного автобуса Егор оказался почти случайно, но каждая его дорога в этом городе рассказывает историю перемен и неожиданных возможностей.

Фото: Zakon.kz

"До этого я работал поваром. А потом получилось так, что мой друг работал на автобусе. Однажды у него кондуктор заболел, и он попросил меня выйти на смену. Я согласился, и вечером он дал мне зарплату. Кондуктор зарабатывает намного больше, чем повар. Потом я подкопил денег, получил категорию D и начал учиться водить автобус". Егор Киселев

Оплачивают билет далеко не все, примерно 40% пассажиров. Остальные, словно тени, скользят мимо аппарата, стараясь остаться незамеченными. Так, конечно, нельзя: ночной автобус – это не персональное средство передвижения. Он ничем не отличается от обычного маршрута.

Фото: Zakon.kz

"⁠Безопасность пассажиров и водителей в ночное время обеспечивается за счет наличия системы видеонаблюдения в салоне автобуса, а также постоянной координации с дежурным диспетчером автопарка. При возникновении нештатных ситуаций водитель может оперативно связаться с диспетчером, который информирует и взаимодействует с сотрудниками полиции для обеспечения порядка и оперативного реагирования", – рассказали в пресс-службе ТОО "АлматыЭлектроТранс".

Маршрут №3 – это ночной пульс города. В нем перемешаны смех, усталость, одиночество и остатки праздника. Город здесь не спит – он просто делает паузу между вдохом и выдохом.

Фото: Zakon.kz

"До двух часов ночи, особенно по субботам и воскресеньям, народу много. Летом вообще битком бывает, люди даже стоят. Но, как обычно, большинство не оплачивает. Если бы все платили, автобус бы, наверное, золотым стал. В аэропорт тоже ездят, но немного, процентов тридцать, не больше. В основном молодежь, особенно до двух часов. На Абая всегда много, потом по Назарбаева (Фурманова) собираем и дальше по маршруту", – рассказывает водитель.

После отстоя, где-то в 2:40, автобус выезжает снова. К 3:45 уже едут другие постоянные пассажиры, те, кто на работу спешит.

"Контингент один и тот же, мы уже всех знаем: кто и где садится, кто как здоровается. Даже по улыбке иногда угадываешь, кто сегодня в салоне. Мы уже как маленькая семья. Обычно это работники аэропорта, охранники, уборщики. Те, кому нужно быть на работе до того, как город проснется". Егор Киселев

В пресс-службе ТОО "АлматыЭлектроТранс" нам рассказали о загруженности:

в будние дни – от 300 до 450 пассажиров за ночь,

⁠в выходные дни – от 400 до 520 пассажиров за ночь.

Фото: Zakon.kz

"Заполняемость маршрута №3 с момента его запуска увеличивается. Поток пассажиров растет, маршрут стал более узнаваемым, и многие жители города уже знают, что ночью курсирует автобус в аэропорт". ТОО "АлматыЭлектроТранс".

⁠Также нам рассказали, что планируется расширение сети ночных маршрутов.

В случае сохранения положительных результатов по маршруту №3 рассматривается возможность открытия дополнительного маршрута с другой точки города, где наблюдается повышенная потребность в ночном транспортном сообщении.

Фото: Zakon.kz

Ночь уходит, рассвет пробивается через серые дома, а автобус №3, словно хранитель тайн спящего города, делает свое тихое дело, возит пассажиров. Здесь каждая остановка – маленькая история, каждый пассажир – персонаж чьей-то ночной повести. И пока остальные спят, здесь, на ночной линии, город шепчет свои тайны тем, кто решился слушать.