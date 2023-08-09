Когда россияне запустят межпланетную станцию "Луна-25"

На космодроме Восточный идет подготовка к запуску ракеты-носителя "Союз-2.1б" и автоматической станции "Луна-25". Запуск намечен на 11 августа в 02:10:57 по московскому времени, передает Zakon.kz

Как сообщили в "Роскосмосе", ракета уже вывезена на стартовый комплекс площадки 1С космодрома Восточный. После установки ракеты в вертикальное положение на стартовом комплексе специалисты предприятий госкорпорации "Роскосмос" продолжили ее подготовку к пуску.

"Станция создана с использованием полностью российской элементной базы и последних достижений в области космического приборостроения. В части посадки "Луна-25" принципиально отличается от своих предшественников: советские лунные станции прилунялись в экваториальной зоне, новая станция должна совершить мягкую посадку в околополярной области со сложным рельефом местности", - сообщили в пресс-службе.

По данным госкорпорации, станции предстоит отработать технологию мягкой посадки, взять и проанализировать грунт и провести длительные научные исследования, включая изучение верхнего слоя реголита поверхности в районе Южного полюса Луны, а также лунной экзосферы.

После старта и отделения от ракеты разгонный блок отправит автоматическую станцию на траекторию перелета к Луне. Ожидается, что полет продлится примерно 4,5 суток. Затем станция должна будет выйти на орбиту вокруг Луны, после чего в течение нескольких дней несколько раз изменит ее, чтобы совершить посадку в районе Южного полюса. Планируется, что научная работа станции продлится год.

В 2027 и 2028 годах должны состояться миссии орбитального аппарата "Луна-26" и посадочной станции "Луна-27". Вторую оснастят установкой для бурения лунного грунта.



