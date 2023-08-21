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Грузовой корабль "Прогресс МС-22" успешно покинул МКС

Грузовой корабль "Прогресс МС-22" успешно покинул МКС Фото: Роскосмос
Грузовой корабль "Прогресс МС-22" покинул Международную космическую станцию, проработав на ней больше шести месяцев, сообщает Zakon.kz

В "Роскосмосе" сообщили, что ы 02:50:30 мск корабль отстыковался от модуля "Звезда".

Через несколько часов включится двигатель на торможение для сведения с орбиты - корабль войдет в атмосферу и разрушится. Несгоревшие элементы его конструкции упадут в несудоходном районе южной части Тихого океана.

Корабль "Прогресс МС-22" был запущен с космодрома Байконур 9 февраля 2023 года ракетой-носителем «Союз-2.1а» и через двое суток прибыл на МКС, доставив более 2,5 т грузов. С помощью двигателей корабля было проведено десять коррекций орбиты станции.

Его место на МКС предстоит занять кораблю "Прогресс МС-24", старт которого с Байконура планируется 23 августа.

Сейчас на станции работает экипаж 69-й длительной экспедиции в составе космонавтов Роскосмоса Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и Андрея Федяева, астронавтов NASA Франциско Рубио, Стивена Боуэна и Вуди Хобурга, астронавта ОАЭ Султана аль-Нейади.

Ранее в "Роскосмосе" сообщили о крушении космической станции "Луна-25".

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Елена Вебер
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