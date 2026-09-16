С Байконура успешно запустили грузовой корабль к МКС

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с грузовым кораблем "Прогресс МС-35" стартовала с Байконура к Международной космической станции, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявили в "Роскосмосе".

Выведение корабля на орбиту и отделение от третьей ступени прошли штатно. Стыковка с модулем "Поиск" запланирована на 19 сентября в 18:46 по времени Астаны.

"Прогресс МС-35" доставит на МКС более 2,4 тонны груза – топливо, воду, кислород, продукты, медикаменты и оборудование. В составе груза также есть оборудование для семи научных экспериментов, включая "Теледроид" по дистанционному управлению антропоморфным роботом.

Ранее сообщалось, что США впервые признали наличие оружия в космосе.