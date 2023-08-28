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В Великобритании мужчина собрал робота и ходит с ним по барам

В Великобритании мужчина собрал робота и ходит с ним по барам Фото: dailystar.co.uk
34 -летний Райан Ховард из британского графства Ноттингемшир собрал у себя в гараже робота и пошел с ним пить пиво в паб. На сборку своего железного друга британец потратил шесть лет и 20 тысяч фунтов, сообщает Zakon.kz

По информации Daily Star в 2018 году купил 3D-принтер и решил создать реплику головы Джонни 5 из фильма "Короткое замыкание". После этого он задумал сделать полную копию робота из металла. В итоге мужчина потратил шесть лет и 20 тысяч фунтов на создание андроида.

В ходе разработки проекта британцу пришлось переехать в дом с пристройкой. Иногда он работал по 14 часов в день, пропуская праздники, чтобы завершить свое творение.

Созданный британцем робот может танцевать и говорить, его вес составляет 200 килограммов. Ховард встречался с Тимом Блейни, который озвучивал Джонни 5, и тот дал ему советы по программированию голоса робота.

"Реакция людей поразительна. Мы видели, как некоторые плакали, проходя мимо него", – рассказал Ховард. Мужчина подчеркнул, что робот стал частью их семьи, и он даже разговаривает с ним.

Теперь Райана с его железным творением часто приглашают в местные бары, на свадьбы и детские праздники.

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