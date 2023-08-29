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Третий коммерческий суборбитальный полет произойдет в сентябре

Третий коммерческий полет в космос произойдет в сентябре Фото: Virgin Galactic
Третий коммерческий суборбитальный полет организует в сентябре компания Virgin Galactic, сообщает Zakon.kz

В экипаж "Galactic 03" войдут трое клиентов, которые приобрели билеты еще в 2005 году.

"Virgin Galactic сегодня объявила, что окно полетов миссии "Galactic 03" откроется 8 сентября 2023 года, что означает продолжение ежемесячного цикла космических полетов", - говорится в сообщении компании.

Это третий коммерческий полет, а первые два состоялись в июне и августе. Всего компания провела семь полетов.

Virgin Galactic сообщала, что после августовской миссии планирует проводить полеты ежемесячно.

Ранее в августе издание SpaceNews сообщило, что Virgin Galactic провела первый полноценный туристический суборбитальный полет. Корабль Unity отсоединился от носителя на высоте 15 километров. Полет занял около 16 минут.

Как пишет BBC хотя Unity считается суборбитальным кораблем, то есть он не в состоянии достичь скорости и высоты, необходимой для выхода на орбиту, он тем не менее дает пассажирам испытать несколько минут невесомости в верхней точке своей траектории (им позволено отстегнуть ремни). К тому же из иллюминаторов ракетоплана открываются великолепные виды на Землю.

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