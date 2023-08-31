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Предсказан рост рынка компьютеров

Предсказан рост рынка компьютеров Фото: pixabay
Рынок ПК вырастет в 2024 году до 261 миллиона устройств в год, сообщает Zakon.kz.

Аналитики компании IDC предсказали восстановление и рост рынка персональных компьютеров в 2024 году. Об этом сообщается в актуальном отчете фирмы.

Специалисты заявили, что в 2023 году объем глобального рынка ПК составит 252 миллиона экземпляров. По сравнению с 2022 годом рынок упадет на 13,7 процента, что связано с экономическим кризисом и отсутствием необходимости в новых устройствах среди пользователей.

При этом в 2024 году рынок ПК должен вырасти. Специалисты оценивают будущий рост в 3,7 процента – до 261,4 миллиона единиц устройств. Это больше, чем в 2018 году, когда на рынок было отгружено 256,9 миллиона компьютеров, но ниже, чем в 2019 году.

"Потребительский спрос остается в лучшем случае умеренным, поскольку сегмент продолжает сталкиваться с экономическими препятствиями", – отметил менеджер по исследованиям IDC Джитеш Убрани.

Аналитики фирмы заявили, что через четыре года рынок ПК может продемонстрировать уверенный рост. Специалисты спрогнозировали, что по итогам 2027 года производители компьютеров реализуют 284,9 миллиона единиц техники.

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