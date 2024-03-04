Что повлияло на рост страхового рынка в Казахстане в прошлом году

Рынок общего страхования показал рост по всем ключевым показателям в прошлом году. Что этому поспособствовало, в материале Zakon.kz

Активы компаний по общему страхованию (КОС) за 2023 год выросли на 20,0% до 1 376,4 млрд тенге что составляет 55,2% активов страхового рынка, говорится в обзоре аналитического центра Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).

Увеличение активов в виде ценных бумаг составило 12,1%, операций обратного РЕПО – 71,5% и размещенных вкладов – 29,5%.

"По итогам 2023 года наблюдался рост спроса на продукты КОС: количество заключенных договоров выросло на 9,0%. Увеличение объема премий составило 30,7%, в том числе, по страхованию автотранспорта в 2,1 раза, имущества +26,6% и профессиональной ответственности в 3 раза". АФК

Фото: Ассоциация финансистов Казахстана

Совокупные страховые выплаты КОС в прошлом году также показали рост – их объем увеличился на 38,5% при росте количества на 21,4%.

"Подобная динамика была обеспечена выплатами по страхованию имущества (+71,6%), ГПО автовладельцев/страхованию автотранспорта (+29,3%), а также страхованию на случай болезни (+31,4%)". АФК

Рост чистой прибыли в сегменте КОС поддержало заметное увеличение доходов от страховой деятельности (+69%), частично нивелированное приростом чистых расходов по осуществлению страховых выплат (+48,8%).

Фото: Ассоциация финансистов Казахстана

Также на прибыльность сектора повлиял рост доходов в виде вознаграждения по ценным бумагам (+30,9%) на фоне сокращения расходов на оплату труда КОС (–47,1%).

Фото: Ассоциация финансистов Казахстана

"По итогам 2023 года структура рынка общего страхования не претерпела существенных изменений: рынок по–прежнему остается умеренно–концентрированным и его основную прибыльность обеспечивают такие базовые продукты, как страхование имущества, автотранспорта и ГПО автовладельцев". АФК

Спрос на страховые продукты, в том числе поддерживается реализацией в Казахстане ипотечных программ и льготного автокредитования.

В АФК подчеркнули, что потенциал дальнейшего развития рынка общего страхования сохраняется с учетом предлагаемых АРРФР инициатив.

"Так, на случай природных катаклизмов разрушительного характера будет разработана модель страхования катастрофических событий и соответствующие законодательные поправки к ней". АФК

Кроме этого, регулятор планирует начать развитие электронных площадок со всем спектром страховых услуг в целях повышения осведомленности казахстанцев и удобства заключения договоров.