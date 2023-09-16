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Казахстанцы распространяют рассылку о новом виде мошенничества через онлайн-голосование

Казахстанцы распространяют рассылку о новом виде мошенничества через онлайн-голосования Фото: pixabay
Пользователи Сети сообщают, что им присылают сообщение с просьбой проголосовать за ребенка или знакомого в некоем конкурсе и скидывают ссылку, пройдя по которой, можно выразить свою поддержку. На самом деле таким образом мошенники крадут доступ к аккаунтам и даже деньги, сообщает Zakon.kz.

По информации Stopfake, после перехода по полученной ссылке люди теряют контроль над аккаунтом. 

"Следует проходить по сомнительным ссылкам, и неважно, от кого они были получены. Даже если перейти на тот или иной сайт вас приглашает знакомый, помните, что его аккаунт уже может быть взломан, а на другом конце провода вполне могут оказаться злоумышленники", – говорится в сообщении.

Отмечается, что похожие схемы действуют и в России.

Ранее мы публиковали информацию о том, как защитить себя от интернет-мошенников.


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