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Общество

О новом виде мошенничества предупреждают казахстанцев

Хакеры, хакер, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, мошенник, защита данных, взлом данных, мошеннические схемы, вид мошенничества, кибератака, хакерская атака, фото - Новости Zakon.kz от 30.12.2024 12:04 Фото: freepik
В Instagram активизировались мошенники, которые создают фальшивые аккаунты, предлагая трудоустройство в Англии и других странах Европы, сообщает Zakon.kz.

Об этом казахстанцев предупреждает Telegram-канал о мошенниках aqparat saqsysy.

Мошенники обещают высокооплачиваемую работу, визовую поддержку и сопровождение, однако это все обман.

"Мошенники размещают публикации и сторис с заманчивыми вакансиями: работа на заводах, в гостиницах, ресторанах или сфере обслуживания. Условия всегда звучат привлекательно – высокая зарплата, бесплатное жилье, минимальные требования. На странице часто размещены поддельные отзывы "успешных клиентов", которые якобы уже нашли работу и счастливо живут за границей", – пишут авторы.

И, чтобы начать процесс "оформления", мошенники просят перевести предоплату. Это может быть оплата "визового сбора", "административного взноса" или "залог за место". После получения денег мошенники исчезают.

В некоторых случаях вам могут прислать фальшивые документы – приглашение на работу, контракт или визу, чтобы укрепить доверие.

Как распознать мошенников:

  • нереалистичные условия. Если вам обещают работу без знания языка, без опыта, с зарплатой выше рынка – это повод насторожиться;
  • нет прозрачности. Мошенники избегают видеозвонков, не предоставляют официальных адресов и контактов;
  • требуют предоплату. Настоящие работодатели или лицензированные агентства не просят оплатить что-либо заранее;
  • малое количество подписчиков. У таких аккаунтов обычно мало подписчиков, а сами посты и отзывы могут быть скопированы с других страниц.

Как защитить себя

1. Проверяйте агентства. Используйте официальные сайты трудовой миграции и проверьте, имеет ли агентство лицензию.

2. Не переводите деньги. Никогда не оплачивайте "услуги" заранее, особенно через сомнительные платежные системы.

3. Обращайте внимание на детали. Проверьте информацию о вакансии и работодателе через интернет.

4. Доверяйте только проверенным источникам. Настоящие вакансии за рубежом публикуются на официальных платформах и сайтах.


"Помните, что поиск работы за границей – это серьезный процесс, и никакие "легкие пути" не приведут к успеху. Если вам кажется, что вы столкнулись с мошенниками, обязательно сообщите об этом в службу поддержки Instagram и правоохранительные органы", – советуют казахстанцев.

Ранее о мошенниках предупреждали казахстанцев, чьи дети проходят воинскую службу. 

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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