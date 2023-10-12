Токаев встретился с представительницей Илона Маска

На полях форума Digital Brighe 2023 в Астане президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Лорен Дрейер, вице-президентом компании SpaceX по вопросам Starlink, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Акорды 12 октября, президент назвал SpaceX одним из мировых лидеров в сфере космических телекоммуникаций. Он подчеркнул, что разработанные компанией технологии стали всотребованными стратегическими инструментами.





"Казахстан рассматривает SpaceX как надежного партнера для установления взаимовыгодного сотрудничества", – отметил глава государства.

Лорен Дрейер поделилась с Касым-Жомартом Токаевым планами по расширению деятельности StarLink расширить в Казахстане, в том числе в рамках проекта по обеспечению отдаленных сел страны спутниковым интернетом.

Ранее Касым-Жомарт Токаев встретился с гендиректором TikTok.