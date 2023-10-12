Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Израиль и Палестина #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Токаев встретился с представительницей Илона Маска

Токаев встретился с представительницей Илона Маска Фото: akorda.kz
На полях форума Digital Brighe 2023 в Астане президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Лорен Дрейер, вице-президентом компании SpaceX по вопросам Starlink, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Акорды 12 октября, президент назвал SpaceX одним из мировых лидеров в сфере космических телекоммуникаций. Он подчеркнул, что разработанные компанией технологии стали всотребованными стратегическими инструментами. 


"Казахстан рассматривает SpaceX как надежного партнера для установления взаимовыгодного сотрудничества", – отметил глава государства.

Лорен Дрейер поделилась с Касым-Жомартом Токаевым планами по расширению деятельности StarLink расширить в Казахстане, в том числе в рамках проекта по обеспечению отдаленных сел страны спутниковым интернетом.

Ранее Касым-Жомарт Токаев встретился с гендиректором TikTok.

Читайте также

Казахстан один из лидеров цифровой экосистемы благодаря таким платформам, как Kaspi, признали в МЦРИАП
Казахстан один из лидеров цифровой экосистемы благодаря таким платформам, как Kaspi, признали в МЦРИАП
Президент об ИИ: Технологии превалируют над человеческим разумом
Президент об ИИ: Технологии превалируют над человеческим разумом
Завершить подключение 5G в стране досрочно поручил Токаев
Завершить подключение 5G в стране досрочно поручил Токаев
Никита Дробны
Астана Маск Илон Токаев Касым-Жомарт
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Казахстане изменились Правила осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой
Правила обмена валюты изменили в Казахстане
Максим Галкин опубликовал фото детей в бомбоубещиже
Максим Галкин опубликовал фото детей в бомбоубежище
Ерке Есмахан рассказала о покупке недвижимости за границей
Ерке Есмахан рассказала о покупке недвижимости за границей
В Казахстане изменились правила предоставления коммунальных услуг
В Казахстане изменились правила предоставления коммунальных услуг
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления