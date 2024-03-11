Безопасность – физическая и цифровая. Технологии, необходимые всем и каждому

Мы живем в цифровом мире, в наших устройствах сегодня все – от документов и справок, до финансов и договоров. Развивающиеся системы Big Data сталкиваются с возрастающими угрозами, связанными с утратой и кражей как персональных данных, так и реальных финансовых средств.

Фото: ITECA

Разработанные в нашей стране IT-решения уже экспортируются в 86 стран мира – это технологии в электронной коммерции, больших данных, нефтегазе, маркетинге, управлении персоналом, финансах и других сферах. При этом IT-экспорт из Казахстана показывает быстрый рост: если в 2020 году он составлял порядка 50 млн долларов, то в 2023-м превысил 500 млн, что соответствует росту в 10 раз за последние три года.

Относится этот тренд и к технологиям в сфере безопасности – государство, бизнес и граждане тратят на них все больше денег. По данным Бюро национальной статистики, объемы вливаний в сферу систем безопасности растут: если за весь 2022 год объем таких услуг составил около 36,4 млрд тенге, то в 2023-м только с января по сентябрь – уже 40,74 млрд.





Эти и многие другие вопросы станут центральной темой выставки по теме Безопасности, противопожарной защиты и информационных технологий – "Securex Kazakhstan 2024", которая пройдет с 13 по 15 марта на территории КЦДС "Атакент" в Алматы при партнерстве компании Эгида.

Фото: ITECA

На пленарном заседании в рамках выставки представители государства и бизнеса будут обсуждать взаимодействие игроков рынка для обеспечения безопасности городов в Казахстане. К участию уже пригласили представителей МВД, МЧС, Минцифры, Минпрома и других госорганов, а также акимата Алматы, НПП "Атамекен" и частных компаний из отрасли.





Параллельно с выставкой пройдет и несколько специализированных сессий. На Securex Talks спикеры расскажут об успешных кейсах по внедрению технологий для бизнеса по кибербезопасности, а на сессии "Цифровизация Систем Безопасности. Индустриальные Кейсы" эксперты будут обсуждать вопросы цифровой трансформации и применение IT-решений для автоматизации процессов.

Фото: ITECA

Отдельно на мероприятии будет выделена специализированная секция ITS по информационным технологиям, где компании-участницы представят программные и аппаратные решения для физической безопасности, защиты важных ИТ-систем от кибератак и незаконных утечек информации, IT оборудование, системы защиты домов, оповещения и управления эвакуацией, биометрические решения для контроля доступа и учета рабочего времени, системы "Умный дом", микроэлектронику, телеком оборудование, сетевые устройства, технологии для образования и видеоконференций и многое другое.





Все эти технологии уже улучшают жизнь граждан и работу бизнеса, и доступны они всем желающим – свою продукцию представят 65 компаний из разных стран мира. Посетители смогут ознакомиться с большой экспозицией и наладить новые контакты, найти новых партнеров и договориться о будущих контрактах.





Посетить выставку можно бесплатно, пройдя регистрацию на сайте.





Партнерский материал.