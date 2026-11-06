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Технологии

Китай включил самую высокогорную угольную электростанцию с суперкритическими параметрами пара

Облака, пар, небо, станция, фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2026 08:57 Фото: magnific
В Китае стартовала коммерческая эксплуатация самого высокогорного энергоблока угольной электростанции со сверхкритическими параметрами пара. Первый энергоблок успешно прошел 168-часовые испытания, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Naked Science, электростанция находится в городе Голмуд провинции Цинхай на северо-западе Китая на средней высоте около 2850 метров над уровнем моря. Она включает два энергоблока мощностью по 660 мегаватт каждый. Станция призвана обеспечивать надежное электроснабжение и компенсировать колебания выработки электроэнергии из возобновляемых источников.

После выхода обоих энергоблоков на рабочий режим годовая выработка станции достигнет шести миллиардов киловатт-часов. Этого объема достаточно для обеспечения годовых потребностей в электроэнергии порядка 6,6 миллиона человек.

Строительство угольной электростанции на такой высоте сопряжено с серьезными техническими трудностями. Разреженный воздух, низкое содержание кислорода и пониженное атмосферное давление затрудняют эффективное сжигание угля. Кроме того, высокое содержание щелочных компонентов в топливе может приводить к образованию шлаковых отложений и накоплению золы в котлах.

Для решения этих проблем на станции внедрили технологии кислородной поддержки запуска и стабилизации горения, позволяющие работать при сверхнизкой нагрузке. Специально разработанная котельная система обеспечивает сжигание угля с высоким содержанием щелочных компонентов и позволяет гибко регулировать мощность в зависимости от изменения спроса на электроэнергию.

Таким образом удалось преодолеть ряд ключевых технических ограничений, характерных для угольной энергетики в высокогорных районах, и восполнить существовавший в отрасли технологический пробел.

Технология позволяет угольным электростанциям вырабатывать электроэнергию с использованием пара при исключительно высоких температуре и давлении – свыше 580°C и 24 мегапаскаль. Благодаря более полному извлечению энергии из того же количества угля повышается коэффициент полезного действия станции, сокращается расход топлива и снижаются выбросы загрязняющих веществ.

Ранее в Китае открыли самую протяженную в стране и Азии кольцевую линию метро.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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