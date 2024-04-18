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Влияют ли смартфоны на здоровье мозга, ответил онколог

Влияют ли смартфоны на мозг, фото - Новости Zakon.kz от 18.04.2024 09:51 Фото: pixabay
Врач-онколог и радиолог Фархад Джабаров рассказал о том, влияют ли мобильные телефоны на здоровье мозга, сообщает Zakon.kz.

Доктор медицинских наук, завотделением радиотерапии Онкодиспансера Ростовской области, завкафедрой лучевой диагностики РостГМУ сообщил в интервью Rostov.aif.ru, что нет установленного влияния излучения мобильных телефонов на возникновение опухолей. 

"Долгое время шли исследования о влиянии средств мобильной связи на частоту заболеваемости, однако достоверного увеличения количества заболевших не выявлено", – сказал экспет.

Но есть ряд негативных факторов, которых следует избегать, чтобы не спровоцировать возникновение рака мозга. Это воздействие канцерогенов – асбеста, прямых ультрафиолетовых лучей, радиации.

Также следует снизить риск получения травм головы. В группе риска находятся пациенты после травм головы, инсульта, а также те, чьи родственники страдали от онкологического заболевания.

"На ранней стадии опухоль мозга можно спутать с депрессией или тревожным расстройством. Но головная боль, усталость, бессонница и потеря внимания – все это может сигнализировать о начале заболевания. Если головная боль не проходит длительное время, появляются судороги, возникают проблемы со здоровьем позвоночника, нарушение речи, непонимание себя или собеседника, следует обратиться к врачу", – пояснил доктор с 30-летним стажем.

Российский врач-эндокринолог Зухра Павлова ранее рассказала, как помогают так называемые активные рабочие места в работе головного мозга.

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