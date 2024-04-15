Врач рассказала, как использовать активные рабочие места

Российский врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала, как помогают, так называемые активные рабочие места не только в работе организма, но и конкретно головного мозга, сообщает Zakon.kz

Как отметила в своем Telegram-канале доктор Павлова, активные рабочие места. Это когда у вас есть возможность двигаться или стоять, выполняя свои трудовые обязанности. Это очень актуально в свете многочасового сидения в офисе.

Примеры активных рабочих мест:

Стол со сменным уровнем высоты, за которым можно работать и сидя, и стоя.

Степпер.

Велотренажер с подставкой для ноутбука.

Велодорожка.

По словам Павловой, эксперимент показал, что использование активных рабочих мест не только не снижает работоспособность, но и улучшает функции мозга. В дни, когда участники исследования двигались, а не просто сидели, они гораздо лучше проходили тесты на концентрацию, кратковременную память и способность к рассуждению. Единственный минус - у большинства испытуемых замедлялась скорость набора текста (но лишь немного!).

"Конечно, с непривычки будет сложно долго стоять, идти или крутить педали, при этом ещё и работать. Но вы можете чередовать активность. Менять положение тела полезно каждые 20-30 минут, так вы не устанете. Это касается и тех людей, у которых нет возможности работать на активных рабочих станциях. Старайтесь делать лёгкую разминку каждые полчаса: можете пройтись по лестнице в офисе или поприседать/поотжиматься, как это делаю я в перерыве между пациентами", - заключила доктор Павлова.

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