В "Казахтелеком" рассказали о финансовых итогах года и о состоянии строительства ВОЛС по дну Каспия

Один из участников конференции поинтересовался: если одной из причин приобретения "Казахтелекомом" пакета сотовых операторов является удешевление себестоимости услуг фиксированной и мобильной связи за счет объединения их под одной структурой, то как эти вопросы будут решаться после ухода "МТ-С" в свободное плавание и не приведет ли это к резкому росту цен на услуги как для отделившегося мобильного оператора, так и для "Казахтелекома" и конечных потребителей.