В "Казахтелеком" рассказали о финансовых итогах года и о состоянии строительства ВОЛС по дну Каспия
Фото: "Казахтелеком"
Крупнейший телеком-оператор страны планирует направить на выплату дивидендов собственникам своих акций за 2023 год почти 25% от консолидированного чистого дохода или более 23 млрд тенге, сообщает Zakon.kz
Соответствующее предложение направлено советом директоров "Казахтелекома" на рассмотрение годового общего собрания акционеров, которое запланировано на 30 апреля. Об этом в ходе традиционного Дня эмитента, проводимого на площадке Казахстанской фондовой биржи, сообщила главный финансовый директор оператора Людмила Атамуратова.
Вместе с тем она отметила, что за последние два года "Казахтелеком" не получает дивиденды от дочерних мобильных операторов – АО "Кселл" (бренды Kcell/Activ) и ТОО "МТ-С" (бренды Tele2/Altel) в силу реализации последними крупнейшего и важнейшего для страны и казахстанцев проекта по разворачиванию стандарта связи 5G, порученного главой государства.
Помимо этого, по словам главного финансового директора оператора Людмилы Атамуратовой, "Казахтелеком" реализуется инвестиционная программа, направленная на развитие и модернизацию сетей для повышения доступности и качества услуг, в том числе по направлению нацпроекта "Доступный интернет".
Так, в утвержденной дивидендной политике предусмотрен минимальный размер дивидендов – 15% от чистой прибыли, однако коэффициент за 2023 год на 65% выше минимального уровня, или 24,79%. Таким образом, 23,1 млрд тенге в пересчете на единицу простой или привилегированной акции составит 2096 тенге 60 тиын.
"Держатели привилегированных акций получат такой же размер дивидендов, как и владельцы простых бумаг, только за вычетом ранее полученного в декабре прошлого года гарантированного дивиденда (300 тенге на одну акцию). Выплату дивидендов, в случае принятия положительного решения акционерами, планируем произвести уже в мае текущего года. В целом только с 2018 года "Казахтелеком" было направлено на выплату дивидендов более 126 млрд тенге. И это несмотря на проведенные в тот же период крупные сделки по приобретению активов – покупка 75% акций АО "Кселл" и 49%-ной доли в ТОО "МТ-С".Главный финансовый директор АО "Казахтелеком" Людмила Атамуратова
Фото: "Казахтелеком"
Касательно итогов 2023 года Людмила Атамуратова отметила, что, по данным консолидированной отчетности, доходы группы компаний "Казахтелеком" в прошлом году увеличились на 53,3 млрд тенге и составили 687,8 млрд тенге, в сравнении с итогами 2022 года – тогда сумма была равна 634,5 млрд тенге.
"Рост обеспечен благодаря увеличению доходов как в сегменте фиксированной связи, так и в сегменте мобильной связи. Показатель EBITDA улучшился на 4,3%, а его рентабельность по отношению к выручке составила 43,3%. Чистая прибыль за 2023 год достигла 104,4 млрд тенге".Людмила Атамуратова
Такие финансовые показатели были достигнуты на фоне значительного роста капитальных затрат, направленных на реализацию таких крупнейших проектов, как развертывание стандарта связи пятого поколения, развитие и модернизацию сетей как фиксированного, так и мобильных операторов и многое другое.
Фото: "Казахтелеком"
На поступающие вопросы в ходе Дня эмитента главный финансовый директор АО "Казахтелеком" отметила, что действительно, капитальные затраты в 2023 году у группы компаний существенно увеличились и составили 375 млрд тенге, или 55% от выручки. А это в три раза больше, чем в 2022 году.
"Это беспрецедентно высокий уровень. Значительный вклад в это увеличение внес проект 5G – важнейший не только для компании и телеком-рынка проект, но и драйвер развития Цифрового Казахстана в целом. Также стоит отметить, что накопленные группой компаний финансовые ресурсы на начало 2023 года позволили большую часть инвестиций осуществить из собственных средств и сократить потребность в заемном финансировании, что очень важно, особенно в условиях высокой стоимости заимствований. Кроме того, мы на 16,8% по группе компаний увеличили расходы на персонал и фонд оплаты труда – со 125 млрд до 146 млрд тенге в 2023 году", – сообщила Людмила Атамуратова.
На конференции был поднят вопрос продажи одного из мобильных операторов группы компаний – "MT-C" катарскому холдингу Power International Holding, о чем в феврале текущего года было подписано трехстороннее соглашение.
Фото: "Казахтелеком"
Журналиста на Дне эмитента заинтересовали детали сделки, в частности, требования, которые были выдвинуты к покупателю, поскольку "МТ-С" является одним из двух участников консорциума по строительству в стране сети пятого поколения.
"Принимая во внимание стратегическую значимость 5G-частот для мобильного оператора, а также уплаченные за них средства и необходимость исполнения лицензионных обязательств для их сохранения, предполагаем, что инвестор будет заинтересован в дальнейшей реализации проекта по развертыванию сети 5G. Кроме этого, согласно требованиям законодательства, для завершения потенциальной сделки потребуется получение согласия антимонопольного органа – Агентства по защите и развитию конкуренции", – подчеркнула главный финансовый директор АО "Казахтелеком".
Фото: "Казахтелеком"
Один из участников конференции поинтересовался: если одной из причин приобретения "Казахтелекомом" пакета сотовых операторов является удешевление себестоимости услуг фиксированной и мобильной связи за счет объединения их под одной структурой, то как эти вопросы будут решаться после ухода "МТ-С" в свободное плавание и не приведет ли это к резкому росту цен на услуги как для отделившегося мобильного оператора, так и для "Казахтелекома" и конечных потребителей.
"Основной целью синергии всех сторон являлось сокращение расходов и получение доходов. Соответственно, сохранение данной политики, на наш взгляд, будет разумным подходом и для любого инвестора. Поэтому мы предполагаем, что каких-либо существенных изменений в условиях предоставления услуг для потребителей не ожидается". Людмила Атамуратова
Она отметила, что мобильные операторы группы компаний подходят к вопросам тарифообразования всесторонне и устанавливают цены, соответствующие операционным затратам и инвестициям в развитие сетей, с учетом внедрения новых технологий, потребностей абонентов, региональной специфики и потребительской инфляции.
"Следует также отметить, что мобильными операторами рассматриваются гибкие предложения для абонентов, с большим наполнением пакетов, в том числе низкие тарифы для определенных групп населения. И в линейке тарифных планов мобильных операторов предоставляются социальные тарифы. Плюс ко всему, рынок достаточно конкурентный, в результате этих действий, направленных на демонополизацию, конкуренция должна усилиться".Людмила Атамуратова
Кроме того, был затронут вопрос строительства важнейшего проекта для Казахстана – прокладки оптики по дну Каспийского моря.
Фото: "Казахтелеком"
Участников Дня эмитента интересовал текущий статус проекта, технологии строительства и сроки осуществления строительства Транскаспийской ВОЛС.
Данный вопрос прокомментировал главный директор по инновациям АО "Казахтелеком", член правления Нурлан Мейрманов. Он ответил, что сейчас активно идет реализация этого проекта.
"На текущий момент ситуация следующая. В январе 2024 года был заключен контракт с крупнейшей консалтинговой компанией, которая занимается подготовкой и разработкой проектов. Около трех месяцев ушло на разработку детального RFP, и сейчас проходит конкурс на подбор основного подрядчика, который будет "под ключ" строить инфраструктуру по дну Каспийского моря. Мы планируем, ориентировочно в июне-июле, завершить все процедуры, к этому моменту будет готов и договор. Именно тогда начнутся основные работы".Нурлан Мейрманов
Главный директор по инновациям уточнил, что работы подразумевают под собой детальное изучение дна Каспийского моря для того, чтобы определить точную протяженность и структуру кабеля, необходимо ли его армирование и какие подводные течения, грязевые вулканы имеются на дне, и можно ли их обойти.
"По мере готовности информации о протяженности и мерах усиления кабеля мы сразу приступим к его производству и доставке. Уже подобраны несколько судов, и после того, как будет определен подрядчик, определится одно из суден, и начнется подготовка этого судна для укладки кабеля. Есть некоторые моменты с доставкой кабеля из-за общей геополитической ситуации в мире – доступ извне к Каспию ограничен и мы прорабатываем как водный механизм доставки, так и по суше", – заключил Главный директор по инновациям АО "Казахтелеком" Нурлан Мейрманов.
Известно, что "Казахтелеком" является безусловным лидером телекоммуникационного рынка Казахстана, предоставляя широкий спектр услуг и сервисов во всех сегментах внутреннего рынка телекоммуникаций: в области фиксированной телефонии, широкополосного доступа в интернет, мобильной связи, платного телевидения и IT-продуктов.
Конкурентное преимущество компании – развитая и мощная инфраструктура, включающая в себя протяженную фиксированную волоконно-оптическую сеть, а это более 88 тыс. километров по всей стране, а также обширную мобильную сеть.
Такая инфраструктура позволяет группе компаний оказывать качественные услуги 1,9 млн абонентов в секторе широкополосного доступа, свыше 14,5 млн абонентов в сегменте мобильной связи и обслуживать более 1 млн точек подключения к платному телевидению.
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