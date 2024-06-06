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В Карагандинской области 106 сельских школ подключат к высокоскоростному интернету

В Карагандинской области 106 сельских школ подключат к высокоскоростному интернету, фото - Новости Zakon.kz от 06.06.2024 17:26 Фото gov.kz
В Карагандинской области 42 сельские школы уже подключили к высокоскоростному интернету, еще 64 обеспечат качественной связью до конца июля, сообщает Zakon.kz.
"По области у нас 410 школ, из них в 106 имелись проблемы со скоростью интернета. С 20 мая начали их подключить к широкополосному интернету по технологии Starlink компании SpaceX. Планируем завершить работы до конца июля. Всего проектом охватим порядка 8,5 тыс. детей". Заместитель руководителя управления информатизации, оказания государственных услуг и архивов Меиржан Жумаханов
В Карагандинской области 106 сельских школ подключат к высокоскоростному интернету, фото - Новости Zakon.kz от 06.06.2024 17:26

Фото gov.kz

Преимущества спутниковой системы уже оценили в Кокпектинской общеобразовательной школе. Она одна из тех, где была низкая скорость интернета – всего до 8 Мбит/с. Теперь она увеличена в 10 раз.

"Starlink нам установили 25 мая. Это дает очень хорошие возможности. Учителя и ученики довольны, новый учебный год будет с хорошим интернетом. У нас четыре кабинета информатики, в школе 100 компьютеров: они есть в каждом учебном кабинете. Прежде из-за низкой скорости невозможно было одновременно войти в интернет для работы. Теперь эта проблема отпала. Учителя могут использовать любые цифровые образовательные ресурсы, в любое время без всякого ожидания проводить видеоуроки". Директор Кокпектинской ОШ Гаухартас Жаймина
В Карагандинской области 106 сельских школ подключат к высокоскоростному интернету, фото - Новости Zakon.kz от 06.06.2024 17:26

Фото gov.kz

В комплект оборудования входит спутниковая тарелка, установленная на крыше школы, а также штатив и роутер на первом этаже. По всем кабинетам проведена локальная сеть.

В Карагандинской области 106 сельских школ подключат к высокоскоростному интернету, фото - Новости Zakon.kz от 06.06.2024 17:26

Фото gov.kz

Технология Starlink будет работать до тех пор, пока в сельскую местность не проведут волоконно-оптические линии связи. По нацпроекту "Доступный интернет" до 2027 года планируется строительство волоконно-оптических линий связи в 164 населенных пунктах Карагандинской области. Это позволит довести скорость интернета в сельских школах до максимальных показателей.

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