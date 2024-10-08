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Проект "Комфортная школа": учебные заведения обеспечивают высокоскоростным интернетом

председатель правления АО &quot;Казахтелеком&quot; , фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2024 16:29 Фото: Instagram/bagdatmussin
"Казахтелеком" активно участвует в реализации национального проекта "Комфортная школа", направленного на модернизацию образовательной инфраструктуры в стране. Компания обеспечит школы высокоскоростным интернетом по волоконно-оптическим линиям связи, сообщает Zakon.kz.

В текущем году по проекту "Комфортная школа" планируется строительство 217 новых школ. "Казахтелеком" намерен обеспечить их доступом к высокоскоростному интернету.

Здание , фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2024 16:29

Фото: "Казахтелеком"

"Интернет – это не просто средство связи, это ключ к знаниям и новым возможностям. Наша миссия как телеком-компании заключается в том, чтобы сделать этот инструмент доступным для всех, поддерживая образование, инновации и социальное развитие. Обязательное участие АО "Казахтелеком" в проекте "Комфортная школа" направлено на обеспечение надежного доступа к интернету для новых учебных заведений. Развитая инфраструктура и технические возможности компании позволяют достичь значительных результатов в этом. Кроме того, мы завершили строительство волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) для более чем 200 школ в селах. До конца года планируем завершить аналогичные работы во всех регионах страны и подключить свыше 700 дополнительных сельских школ", – рассказал Председатель Правления АО "Казахтелеком" Багдат Мусин.

По словам Члена Правления АО "Казахтелеком", Генерального директора Дивизиона по корпоративному бизнесу Алибека Индыкбаева, компания не впервые реализует амбициозные и масштабные проекты по поддержке образования, и каждая новая инициатива укрепляет ее позицию как надежного партнера в сфере телекоммуникаций.

Член Правления АО "Казахтелеком", фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2024 16:29

Фото: "Казахтелеком"

"Мы также успешно завершили проект по облачному видеонаблюдению в школах Алматинской области, где были подключены порядка 6,5 тысяч камер. Более 360 школ региона благодаря наличию видеонаблюдения с доступом в центры оперативного управления департамента полиции могут контролировать безопасность и выявлять разного рода нарушения. Мы уверены, что качественный интернет станет основой для успешного обучения и внедрения современных образовательных технологий", – подчеркнул Индыкбаев.

Он отметил, что проект "Комфортная школа" направлен на создание благоприятных условий для обучения детей, а обеспечение школ интернетом высокого качества позволяет внедрять современные технологии в учебный процесс, развивать цифровую грамотность у школьников и предоставлять им равные возможности для получения качественного образования.

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