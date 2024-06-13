Лайки в соцсети Х сделали приватными

Илон Маск сделал лайки в социальной сети Х приватными, сообщает Zakon.kz.

Пользователи все еще будут видеть количество лайков под чужими публикациями, но не смогут узнать, кто их поставил. При этом авторы твитов по-прежнему смогут видеть, кто лайкнул их посты. Предварительную информацию издания The Verge американский предприниматель подтвердил на своей странице в Х.

Important to allow people to like posts without getting attacked for doing so! https://t.co/3O1bG7wIGe — Elon Musk (@elonmusk) June 11, 2024

Ранее скрыть свои лайки от других пользователей могли лишь обладатели премиум-аккаунтов. Таким образом компания хочет защитить авторов лайков от травли за свои взгляды.

"Важно дать людям возможность ставить лайки, не подвергаясь нападкам за это", – написал в своем аккаунте Илон Маск.

Кроме того, в профилях пользователей исчезнет вкладка "Нравится". Ранее технический директор соцсети Хаофей Ванг заявлял, что предстоящее нововведение призвано защитить публичный имидж пользователей, поскольку "многие люди чувствуют себя обескураженными", когда лайкают пикантный контент.

Маск опубликовал динамику роста лайков, число которых резко поднялось сразу после введения функции приватности.

Фото: Х/elonmusk

Ранее Илон Маск отозвал свой иск против OpenAI и двух ее соучредителей.