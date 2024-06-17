В Турции на вступительном экзамене арестовали абитуриента

В юго-западной турецкой провинции Испарта арестовали абитуриента, который использовал ChatGPT на вступительном экзамене, сообщает Zakon.kz.

Как передает TRT HABER, на экзамене преподаватели обратили внимание на подозрительное поведение абитуриента и решили вызвать полицию. Выяснилось, что смышленый абитуриент сканировал вопросы с помощью кнопочной камеры, замаскированной под пуговицу рубашки. Эта камера затем передавала информацию ИИ. Программное обеспечение генерировало правильные ответы, которые парень получал через наушник.

Правоохранители сообщили, что абитуриент продумал практически все. Помимо камеры, он сумел разместить в кроссовке интернет-модем для подключения к нейронке и маленький наушник на плече. Однако опытных преподавателей обмануть не сумел.

Фото: trthaber

Известно, что абитуриент до суда взят под стражу. Также был задержан еще один человек, который помогал находчивому парню. Поскольку мошенничество при поступлении в высшее учебное заведение в Турции является серьезным правонарушением, молодому и изобретательному человеку может грозить тюремный срок.

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