Современный завод по производству алюминиевых изделий открыли в Туркестанской области

В поселке Бадам Ордабасинского района открыли завод ТОО "CENTRAL ASIA ALUMINUM" по производству алюминиевых профилей, сообщает Zakon.kz.

Аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров и директор компании Сян Гуанжуй перерезали ленту и запустили предприятие нажатием специальной кнопки.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

"Сегодня мы собрались по важному поводу – в регионе завершено строительство нового современного завода, и он начинает свою работу. Это важный шаг в развитии нашей области. Как отметил президент страны Касым-Жомарт Токаев, для роста экономики нужно развивать производство и привлекать инвестиции", – сказал глава региона.

Он добавил, что в Туркестанской области уже делают конкретные шаги в этом направлении. Новый завод по производству алюминиевых изделий Central Asia Aluminum – значимый проект. Здесь создано около 200 рабочих мест, а продукция будет поставляться на экспорт.

"На предприятии применяют современные технологии. Этот проект поможет развивать промышленность и увеличит доходы области. Это наше общее достижение. Наша цель – чтобы Туркестанская область перестала быть дотационной и стала регионом с сильной экономикой и собственным бюджетом. Мы будем продолжать запуск новых производств, в том числе в Ордабасинском районе, усилим работу индустриальных зон. Поздравляю всех с открытием завода. Желаю успехов его коллективу. Пусть в регионе появляется больше таких проектов, а жизнь наших жителей улучшается", – сказал Нуралхан Кушеров.

Производственная мощность предприятия – 20 тыс. тонн в год. Объем инвестиций составил 4,4 млрд тенге. Основной объем продукции будет направлен на экспорт.