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В игре "Ведьмак-3" теперь можно играть за женских персонажей

Игра, фото - Новости Zakon.kz от 11.07.2024 22:42 Фото: pixabay
Российский разработчик выпустил мод для компьютерной игры "Ведьмак-3", позволяющий играть за женских персонажей, сообщает Zakon.kz.

Модмейкер Никита Гребенюк выпустил масштабную модификацию Custom Player Characters для компьютерной игры "Ведьмак-3: Дикая Охота". Она позволяет игрокам детально кастомизировать своего персонажа.

Теперь геймеры могут настроить своего героя с помощью особого "зелья хамелеона". Помимо Геральта пользователям доступна его женская версия с отдельной переписанной анимацией.

Еще одна новая особенностью мода – возможность пройти игру за чародеек с их отдельным геймплеем, собственными сюжетными квестами и боевой системой, позволяющей им атаковать врагов заклинаниями и превращаться в кошку для скрытного прохождения. Диалоги новых персонажей также озвучены.

На днях в Нью-Йорке жители города возмутились, что заключенные играют в PlayStation за их счет.

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