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Стали известны самые культовые персонажи компьютерных игр

Геймеры, фото - Новости Zakon.kz от 05.04.2024 07:14 Фото: pixabay
Стали известны самые культовые персонажи компьютерных игр. Опрос по всему миру среди четырех тыс. геймеров провела Британская академия кино и телевизионных искусств, сообщает Zakon.kz.

Первое место в списке заняла Лара Крофт, героиня франшизы Tomb Raider ("Расхитительница гробниц"). Первая игра серии вышла в 1996 году. В дальнейшем выходило множество сиквелов. Также были сняты три полнометражных фильма с участием Анджелины Джоли и Алисии Викандер. Об этом сообщается на сайте BAFTA.

Игры, фото - Новости Zakon.kz от 05.04.2024 07:14

Фото: X/ВВС

В первой тройке культовых персонажей также оказались Марио из видеоигр компании Nintendo и Агент 47, главный герой франшизы Hitman. Среди других звезд игрового мира в рейтинг попали Pac-Man, ежик Соник, Мастер Чиф из серии Halo и Кратос из God of War.

Исследование было проведено в преддверии 20-й церемонии вручения премии BAFTA Games Awards. Лауреаты станут известны 11 апреля. В числе номинантов этого года – Baldur’s Gate 3, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom и Marvel’s Spider-Man 2.

19 февраля 2024 года стали известны триумфаторы премии BAFTA. Семь из 13 наград британской академии кино и телевизионных искусств завоевал фильм "Оппенгеймер".

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