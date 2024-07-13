Гиперкар за 2.3 млн долларов разбился на трассе в Англии
Фото: Х/creatinglightly
11 июля на трассе в Англии разбили гиперкар Lotus Evija X стоимостью 2.3 млн долларов, сообщает Zakon.kz.
Как передает издание Motor1, уникальность автомобиля в том, что он был единственным во всем мире. Инцидент произошел прямо на старте заезда.
По данным издания, вины водителя нет. Предполагается, что произошел сбой в программном обеспечении, который контролирует работу четырех электромоторов. Их общая мощность составляет 2039 лошадиных сил.
Фото: Х/Flyin18T
Во сколько обойдется восстановление, пока неизвестно. Но по словам очевидцев водителю и автомобилю еще повезло, поскольку авария случилась в самом начале заезда на маленькой скорости.
Фото: Х/nicdoye
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