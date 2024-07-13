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Гиперкар за 2.3 млн долларов разбился на трассе в Англии

Авария, фото - Новости Zakon.kz от 13.07.2024 06:50 Фото: Х/creatinglightly
11 июля на трассе в Англии разбили гиперкар Lotus Evija X стоимостью 2.3 млн долларов, сообщает Zakon.kz.

Как передает издание Motor1, уникальность автомобиля в том, что он был единственным во всем мире. Инцидент произошел прямо на старте заезда.

По данным издания, вины водителя нет. Предполагается, что произошел сбой в программном обеспечении, который контролирует работу четырех электромоторов. Их общая мощность составляет 2039 лошадиных сил.

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 13.07.2024 06:50

Фото: Х/Flyin18T

Во сколько обойдется восстановление, пока неизвестно. Но по словам очевидцев водителю и автомобилю еще повезло, поскольку авария случилась в самом начале заезда на маленькой скорости.

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 13.07.2024 06:50

Фото: Х/nicdoye

Недавно стало известно, что компания BMW отзывает из США 394 тыс. автомобилей из-за подушек безопасности с дефектом.

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