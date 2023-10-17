Модель космического корабля из "Звездных войн" продали за 3 млн долларов

Модель космического корабля X-Wing, которую использовали при съемках "Звездных войн", продали на аукционе более чем за 3 млн долларов (более 1,4 млрд тенге), сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Associated Press 17 октября, модель X-Wing ушла с молотка на аукционе в Далласе вместе с другими предметами из коллекции Грега Джейна – известного голливудского миниатюриста, умершего в прошлом году. Стоимость всей коллекции составила 13,6 млн долларов.

Грег Джейн почти полвека занимался изготовлением миниатюрных моделей для голливудских фильмов. Возможно, самой знаменитой из них стала фигурка космического корабля X-Wing, которую использовали при съемках картины "Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда" в 1977 году. Ее продали за 3,1 млн долларов после долгих торгов между двумя коллекционерами. Еще один примечательный лот, полный костюм штурмовика из "Звездных войн", ушел с молотка за 645 тысяч долларов. На аукционе также продали костюмы, модели и декорации из других известных фильмов и сериалов (таких как, например, "Космическая одиссея 2001 года" и "Звездный путь").

Ранее стало известно, что в Париже продадут на аукционе скелет динозавра.