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Ютуберы сняли видео на транспортном самолете военно-воздушных сил США

Видео, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2024 08:31 Фото: pixabay
Ютуберы с канала Dude Perfect сняли видео на тяжелом транспортном самолете военно-воздушных сил США, сообщает Zakon.kz.

Они скидывали из грузового отсека самолета Boeing C-17:

  • гигантские дротики;
  • шары для гольфа;
  • баскетбольные мячи.

Кадры летящих с неба сотен мячей получились очень впечатляющими. Однако при таком количестве ни один из предметов не попал в кольца, расположенные на земле.

К слову, в начале июля компания Boeing согласилась признать свою вину в мошенничестве, связанном с двумя смертельными катастрофами самолетов 737 Max, которые произошли в 2018-2019 годах.

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