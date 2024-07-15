Ютуберы сняли видео на транспортном самолете военно-воздушных сил США
Фото: pixabay
Ютуберы с канала Dude Perfect сняли видео на тяжелом транспортном самолете военно-воздушных сил США, сообщает Zakon.kz.
Они скидывали из грузового отсека самолета Boeing C-17:
- гигантские дротики;
- шары для гольфа;
- баскетбольные мячи.
Кадры летящих с неба сотен мячей получились очень впечатляющими. Однако при таком количестве ни один из предметов не попал в кольца, расположенные на земле.
К слову, в начале июля компания Boeing согласилась признать свою вину в мошенничестве, связанном с двумя смертельными катастрофами самолетов 737 Max, которые произошли в 2018-2019 годах.
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