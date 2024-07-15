Ютуберы сняли видео на транспортном самолете военно-воздушных сил США

Ютуберы с канала Dude Perfect сняли видео на тяжелом транспортном самолете военно-воздушных сил США, сообщает Zakon.kz.

Они скидывали из грузового отсека самолета Boeing C-17:

гигантские дротики;

шары для гольфа;

баскетбольные мячи.

Кадры летящих с неба сотен мячей получились очень впечатляющими. Однако при таком количестве ни один из предметов не попал в кольца, расположенные на земле.

К слову, в начале июля компания Boeing согласилась признать свою вину в мошенничестве, связанном с двумя смертельными катастрофами самолетов 737 Max, которые произошли в 2018-2019 годах.