Геймеры не согласны с низкими оценками новой онлайн-игры

20 августа в социальных сетях разразился скандал из-за низких оценок китайской игры Black Myth: Wukong в западной прессе, сообщает Zakon.kz.

Релиз китайской игры состоялся 20 августа и она уже побила рекорд Steam по одновременному числу игроков среди одиночных игр. Пиковый онлайн превысил отметку в 1,4 млн пользователей. Это позволило превзойти Cyberpunk 2077 и Elden Ring.

Фото: Х/BlackMythGame

В соцсетях же разразился скандал из-за низких оценок проекта в западной прессе. На порталах TechRadar и Screen Rant игру критикуют за недостаток инклюзивности и сексизм. Однако геймерам непонятно, зачем это нужно в истории о Царе Обезьян из китайской мифологии.

А в новом ASMR-фильме удалось четко передать звуки птиц и диких животных.