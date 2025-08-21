#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
538.33
626.99
6.71
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
538.33
626.99
6.71
Мир

Список миллиардеров низкого роста появился в соцсетях

Цукерберг и Безос попали в список миллиардеров с низким ростом, фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2025 08:45 Фото: pixabay
19 августа в социальной сети Х вышел список self-made миллиардеров с низким ростом, сообщает Zakon.kz.

В него вошли трое из семи самых богатых людей на планете:

  • Марк Цукерберг: 171 см;
  • Дженсен Хуанг, Nvidia: 171 см;
  • Джефф Безос, Amazon: 171 см;
  • Майкл Блумберг, Bloomberg: 170 см;
  • Эрик Юань, Zoom: 170 см;
  • Сергей Брин, Google: 173 см.

Self-made называют людей, добившихся успеха в жизни, карьере и/или финансового благополучия, опираясь исключительно на собственные усилия и таланты, без значительной поддержки со стороны семьи, друзей или других влиятельных лиц.

Мать сына также богатейшего человека в мире Илона Маска канадская певица Граймс подарила свой голос плюшевым игрушкам с искусственным интеллектом.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Папа Римский призвал верующих поститься 22 августа и молиться о мире
Мир
08:53, Сегодня
Папа Римский призвал верующих поститься 22 августа и молиться о мире
Выключать телефоны во время взлета и посадки самолетов обязали в Нигерии
Мир
07:45, Сегодня
Выключать телефоны во время взлета и посадки самолетов обязали в Нигерии
В Малайзии школьница занялась порнобизнесом и бросила учебу
Мир
06:50, Сегодня
В Малайзии школьница занялась порнобизнесом и бросила учебу
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: