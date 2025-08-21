Список миллиардеров низкого роста появился в соцсетях
Фото: pixabay
19 августа в социальной сети Х вышел список self-made миллиардеров с низким ростом, сообщает Zakon.kz.
В него вошли трое из семи самых богатых людей на планете:
- Марк Цукерберг: 171 см;
- Дженсен Хуанг, Nvidia: 171 см;
- Джефф Безос, Amazon: 171 см;
- Майкл Блумберг, Bloomberg: 170 см;
- Эрик Юань, Zoom: 170 см;
- Сергей Брин, Google: 173 см.
something is going on here but i can't quite figure out what pic.twitter.com/vElR1WUKH9— taoki (@justalexoki) August 19, 2025
Self-made называют людей, добившихся успеха в жизни, карьере и/или финансового благополучия, опираясь исключительно на собственные усилия и таланты, без значительной поддержки со стороны семьи, друзей или других влиятельных лиц.
Мать сына также богатейшего человека в мире Илона Маска канадская певица Граймс подарила свой голос плюшевым игрушкам с искусственным интеллектом.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript