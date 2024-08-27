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Александр Крайнов: Генеративный ИИ даст существенный толчок развитию науки в ближайшем будущем

Генеративный ИИ даст существенный толчок развитию науки в ближайшем будущем, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2024 11:41 Фото: Zakon.kz
В прошедшую субботу в южной столице отгремел IQ BBQ – первый в регионе и самый большой фестиваль науки, технологий и искусства.

Организаторам фестиваля удалось собрать под его крышей все, что заинтересует современных и технологичных жителей мегаполиса: самых известных в современном мире научпопа спикеров и новаторов в мире технологий, выставку роботов, мастер-классы и лаборатории для детей, спортивные и эко-зоны.

Одной из самых ярких лекций на фестивале стало выступление Александра Крайнова, директора по развитию технологий искусственного интеллекта в "Яндексе". Он поделился своим видением о том, как генеративный искусственный интеллект может изменить подход к научным исследованиям. Крайнов рассказал о технологии RAG (Retrieval-Augmented Generation), которая объединяет мощные алгоритмы ИИ с обширными базами данных. Это позволит создавать более информативные и точные ответы на запросы пользователей.

По его словам, уже скоро мы увидим, как уже привычные нам чат-боты выйдут на новый уровень благодаря возможности обращаться к внешним источникам информации в реальном времени. В качестве примера он привел сервис "Нейро" – это сервис "Яндекса", объединяющий возможности поиска и генеративных нейросетей. "Нейро" в режиме реального времени находит несколько самых подходящих источников по вопросу, анализирует их, объединяет информацию в один ответ. При этом ничего не придумывает от себя, содержит актуальные данные и ссылки на источники.

Представьте себе, насколько быстрее и качественнее ученые смогут собирать и анализировать огромные объемы данных. Это не просто шаг вперед; это настоящий прорыв в научной деятельности.

В контексте стремительно развивающихся технологий Крайнов отметил и тот факт, что образование – это не только для студентов и школьников. В "Яндексе" уверены, что учиться нужно всей семьей, делясь открытиями и поддерживая друг друга в стремлении к знаниям. Образование стало доступным для всех возрастов, а технологии открывают уникальные возможности для обучения, в то время как развитие генеративного ИИ обещает практически безграничные горизонты.


"Мы твердо убеждены: инвестиции в образование и науку – это инвестиции в будущее. Мы живем в мире, где знания и технологии становятся движущей силой прогресса, и задача "Яндекса" – сделать их доступными для всех," – отметил Крайнов.

Фестиваль IQ BBQ – это не просто мероприятие. Это площадка, где наука, технологии, искусство и общество встречаются в неформальной и увлекательной обстановке, это уникальная возможность провести время с пользой для всей семьи, открывая для себя новые научные горизонты в доступной форме.

Фестиваль прошел при поддержке компании Yandex Qazaqstan, которая представила там обновленную станцию "Лайт" с эмоциональной Алисой, решения "Яндекс Поиска" для образования и нейросеть, помогающую в сохранении популяции снежных барсов.

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