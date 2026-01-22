#Казахстан в сравнении
Технологии

"Будущее мировой физики" с 90-километровым туннелем получило миллиардное финансирование

Земля, небо, карта, фото - Новости Zakon.kz от 22.01.2026 05:59 Фото: Cern
Проектируемый "Будущий кольцевой коллайдер" должен почти втрое превзойти по размерам действующий Большой адронный коллайдер, сообщает Zakon.kz.

По данным Interestingengineering, впервые за всю историю Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) получила один миллиард долларов частных пожертвований на поддержку разработки FCC.

Эта филантропическая поддержка знаменует собой поворотный момент в 72-летней истории финансирования ЦЕРН и призвана помочь покрыть часть ориентировочной стоимости проекта, оцениваемой примерно в 18 миллиардов долларов.

Средства поступили от фонда Breakthrough Prize Foundation, фонда Эрика и Венди Шмидт, а также от предпринимателей-миллиардеров Джона Элканна и Ксавье Ньеля. В совокупности они обязались выделить один миллиард долларов в конце декабря 2025 года, чтобы дать проекту стартовый импульс.

"Будущий кольцевой коллайдер" рассматривается как "потенциальный преемник" Большого адронного коллайдера. Большой адронный коллайдер (БАК) нужен для изучения фундаментальных вопросов физики частиц, воссоздания условий Большого взрыва, поиска новых частиц (как бозон Хиггса) и исследования кварк-глюонной плазмы.

Проект "Будущего кольцевого коллайдера" предусматривает сооружение гигантского туннеля длиной 90,7 километра, проложенного на глубине около 200 метров под землей, что втрое превышает размеры нынешнего Большого адронного коллайдера.

Окончательное решение должен принять Совет ЦЕРН в 2028 году. В случае одобрения строительство начальной электрон-позитронной фазы (FCC-ee) планируется начать в 2030 году, а запуск научной эксплуатации ожидается около 2047 года.

Ранее сообщалось, что физики впервые обнаружили квантовые скачки во времени.

Аксинья Титова
