Искусственный интеллект может избавить врачей от рутинной работы

Американская компания Ambience Healthcare рассказала об автоматизации процессов в больницах, настроенной с помощью искусственного интеллекта, сообщает Zakon.kz.

Отчет об этом опубликовали на сайте Массачусетского технологического института (MIT).

Инженеры компании, являющиеся выпускниками MIT, создали инструмент, который анализирует медицинские данные, работает с документами и занимается прочими рутинными задачами. Сервис избавляет врачей от многих действий, связанных с бумагами. Платформу также можно настроить таким образом, чтобы ИИ взаимодействовал с родственниками пациентов.

"Мы создаем модели, чтобы дать врачам суперспособности искусственного интеллекта", – заметили в фирме.

По их словам, пока врач думает о лечении пациента, его помощник на базе ИИ вносит записи в медицинскую карту, а также анализирует "тысячи правил" для корректного составления платежного документа при расчетах со страховой компанией. Кроме того, сервис ИИ составляет краткую сводку приема пациента и отправляет материалы его родственникам.

Сервис уже используют в 40 крупных учреждениях США.

Ранее сообщалось, что искусственный интеллект предсказал деменцию с точностью 82%.