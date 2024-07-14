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Искусственный интеллект предсказал деменцию с точностью 82%

искусственный интеллект , фото - Новости Zakon.kz от 14.07.2024 15:12 Фото: pixabay
Искусственный интеллект лучше обычных тестов может предсказывать развитие болезни Альцгеймера. Его вердикт был верен в четырех случаях из пяти, сообщает Zakon.kz.

Результаты исследования работы искусственного интеллекта по определению развития деменции опубликованы в журнале eClinicalMedicine.

В издании напоминают, что этим заболеванием страдают более 55 миллионов человек в мире. Ожидается, что в течение следующих 50 лет число больных утроится. 60–80% случаев деменции приходятся на болезнь Альцгеймера. Раннее выявление повышает шансы на более эффективное лечение.

"В новом исследовании разработали модель машинного обучения, способную предсказать, разовьется ли болезнь Альцгеймера у человека с легкими проблемами с памятью и мышлением. Ее протестировали на результатах МРТ и интеллектуальных тестов 1500 пациентов из США, Великобритании и Сингапура", – говорится в исследовании.

Алгоритм смог предсказать, у кого в течение трех лет разовьется Альцгеймер. При этом у него получилось правильно идентифицировать людей, у которых будет деменция, в 82% случаев. Также он выявил 81% людей со стабильными легкими нарушениями мышления и памяти.

Искусственный интеллект по выводам ученых, оказался примерно в три раза более точным, чем обычные критерии: атрофия серого вещества на МРТ или результаты тестов на память. Это означает, что новый инструмент может значительно сократить дозу ошибочных диагнозов.

Ранее сообщалось, что ученые исследуют новый вид терапии для лечения болезни Альцгеймера. Первую фазу клинических испытаний для пациентов с симптомами и ранней стадией, провели успешно.

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