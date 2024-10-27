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В Дубае построят сверхтонкий небоскреб шириной в одну квартиру

Дубай, фото - Новости Zakon.kz от 27.10.2024 08:08 Фото: muraba.ae
Дубай украсит сверхтонкий небоскреб, в ширину которого поместится не более одной квартиры, сообщает Zakon.kz.

Высота небоскреба Muraba Veil составит 380 м, а ширина 22,5. Это придаст ему форму плоской вертикальной плиты. Здание спроектировано испанской архитектурной фирмой RCR Arquitectes, которая является лауреатом Притцкеровской премии. Об этом передает агентство по недвижимости Muraba Veil.

Дубай, фото - Новости Zakon.kz от 27.10.2024 08:08

Фото: muraba.ae

В башне высотой 73 этажа расположится 131 квартира с двумя-пятью спальнями. Все апартаменты будут спроектированы по образцу традиционных арабских домов, расположенных вокруг внутреннего двора с растениями.

Дубай, фото - Новости Zakon.kz от 27.10.2024 08:08

Фото: muraba.ae

В здании планируется открыть:

  • спа;
  • ресторан;
  • галерею;
  • небольшой теннисный корт;
  • частный кинотеатр.
Дубай, фото - Новости Zakon.kz от 27.10.2024 08:08

Фото: muraba.ae

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