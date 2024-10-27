В Дубае построят сверхтонкий небоскреб шириной в одну квартиру

Дубай украсит сверхтонкий небоскреб, в ширину которого поместится не более одной квартиры, сообщает Zakon.kz.

Высота небоскреба Muraba Veil составит 380 м, а ширина 22,5. Это придаст ему форму плоской вертикальной плиты. Здание спроектировано испанской архитектурной фирмой RCR Arquitectes, которая является лауреатом Притцкеровской премии. Об этом передает агентство по недвижимости Muraba Veil.

Фото: muraba.ae

В башне высотой 73 этажа расположится 131 квартира с двумя-пятью спальнями. Все апартаменты будут спроектированы по образцу традиционных арабских домов, расположенных вокруг внутреннего двора с растениями.

Фото: muraba.ae

В здании планируется открыть:

спа;

ресторан;

галерею;

небольшой теннисный корт;

частный кинотеатр.

Фото: muraba.ae

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