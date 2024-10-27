В Дубае построят сверхтонкий небоскреб шириной в одну квартиру
Фото: muraba.ae
Дубай украсит сверхтонкий небоскреб, в ширину которого поместится не более одной квартиры, сообщает Zakon.kz.
Высота небоскреба Muraba Veil составит 380 м, а ширина 22,5. Это придаст ему форму плоской вертикальной плиты. Здание спроектировано испанской архитектурной фирмой RCR Arquitectes, которая является лауреатом Притцкеровской премии. Об этом передает агентство по недвижимости Muraba Veil.
Фото: muraba.ae
В башне высотой 73 этажа расположится 131 квартира с двумя-пятью спальнями. Все апартаменты будут спроектированы по образцу традиционных арабских домов, расположенных вокруг внутреннего двора с растениями.
Фото: muraba.ae
В здании планируется открыть:
- спа;
- ресторан;
- галерею;
- небольшой теннисный корт;
- частный кинотеатр.
Фото: muraba.ae
А Лондонский дом Маргарет Тэтчер выставили на продажу.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript