Точную копию Бэтмобиля воссоздали в США

Создатель кастомных автомобилей Action Vehicle Engineering построил копию автомобиля “Tumbler” из фильмов о Бэтмене Кристофера Нолана, сообщает Zakon.kz.

Реплика была официально одобрена Warner Bros. Всего по поручению киностудии изготовят 10 экземпляров Бэтмобиля. Реплика оснащена:

автоматической коробкой передач;

коллекторами из нержавеющей стали;

современной системой программного обеспечения.

Хоть огнемет, как в фильмах "Бэтмен: Начало" и "Темный рыцарь", у модели отсутствует, автомобиль имитирует реактивный двигатель Бэтмобиля.

Фото: Instagram/relevanceinternational

Инженеры постарались максимально точно воссоздать оригинал Бэтмобиля – вплоть до комплектации и конфигурации приборной панели. "Тumbler" двухместный и доступен только с левосторонним управлением.

Несмотря на полную функциональность, ездить на этом Бэтмобиле по дорогам общего пользования нельзя. Будущим владельцам придется довольствоваться демонстрацией почти 2,5-тонного автомобиля в своих гаражах.

Фото: Instagram/relevanceinternational

Стоимость каждой реплики – внушительные 2,9 млн. долларов. Для того, чтобы стать одним из 10 владельцев, желающие должны подать заявку на потенциальное распределение. Ожидается, что экземпляры будут отправлены покупателям спустя 15 месяцев после внесения депозита.

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