"Оскар-2024": картина Нолана взяла семь золотых статуэток
Фото: depositphotos.com/AndrewLozovyi
Семь "Оскаров" выиграл фильм "Оппенгеймер" режиссера Кристофера Нолана на 96-й церемонии кинопремии, сообщает Zakon.kz.
Эта картина стала победителем в номинации "Лучшим фильм года".
Кристофер Нолан получил статуэтку как лучший режиссер за фильм "Оппенгеймер".
Киллиан Мерфи получил награду за лучшую мужскую роль в "Оппенгеймере".
Свой первый "Оскар" получил актер Роберт Дауни-младший именно за роль второго плана в картине Кристофера Нолана. Там он сыграл Льюиса Штрауса.
В итоге "Оппенгеймер" также завоевал "Оскар" за операторскую работу, музыку, режиссуру и монтаж.
Ранее сообщалось, что 96-я церемония вручения "Оскара" завершилась в Лос-Анджелесе. Победители объявлены во всех 23 категориях. Актрисе Эмме Стоун присужден "Оскар" за ее роль Бэллы Бастер в фильме "Бедные-несчастные".
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