"Оскар-2024": картина Нолана взяла семь золотых статуэток

Семь "Оскаров" выиграл фильм "Оппенгеймер" режиссера Кристофера Нолана на 96-й церемонии кинопремии, сообщает Zakon.kz.

Эта картина стала победителем в номинации "Лучшим фильм года".

Кристофер Нолан получил статуэтку как лучший режиссер за фильм "Оппенгеймер".

Киллиан Мерфи получил награду за лучшую мужскую роль в "Оппенгеймере".

Свой первый "Оскар" получил актер Роберт Дауни-младший именно за роль второго плана в картине Кристофера Нолана. Там он сыграл Льюиса Штрауса.

В итоге "Оппенгеймер" также завоевал "Оскар" за операторскую работу, музыку, режиссуру и монтаж.

Ранее сообщалось, что 96-я церемония вручения "Оскара" завершилась в Лос-Анджелесе. Победители объявлены во всех 23 категориях. Актрисе Эмме Стоун присужден "Оскар" за ее роль Бэллы Бастер в фильме "Бедные-несчастные".