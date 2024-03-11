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"Оскар-2024": картина Нолана взяла семь золотых статуэток

&quot;Оскар-2024&quot;: картина Нолана взяла семь золотых статуэток, фото - Новости Zakon.kz от 11.03.2024 07:57 Фото: depositphotos.com/AndrewLozovyi
Семь "Оскаров" выиграл фильм "Оппенгеймер" режиссера Кристофера Нолана на 96-й церемонии кинопремии, сообщает Zakon.kz.

Эта картина стала победителем в номинации "Лучшим фильм года".

Кристофер Нолан получил статуэтку как лучший режиссер за фильм "Оппенгеймер".

Киллиан Мерфи получил награду за лучшую мужскую роль в "Оппенгеймере".

Свой первый "Оскар" получил актер Роберт Дауни-младший именно за роль второго плана в картине Кристофера Нолана. Там он сыграл Льюиса Штрауса.

В итоге "Оппенгеймер" также завоевал "Оскар" за операторскую работу, музыку, режиссуру и монтаж.

Ранее сообщалось, что 96-я церемония вручения "Оскара" завершилась в Лос-Анджелесе. Победители объявлены во всех 23 категориях. Актрисе Эмме Стоун присужден "Оскар" за ее роль Бэллы Бастер в фильме "Бедные-несчастные".

Елена Вебер
США
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