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Аттестация учителей в Армении впервые проходит в электронном формате

Дистанционное обучение, удаленное обучение, учеба на дому, онлайн-обучение, дистанционная, школьники, фото - Новости Zakon.kz от 18.11.2024 07:44 Фото: unsplash
Впервые аттестация учителей в Армении проходит в электронном формате, сообщает Zakon.kz.

Как передает МТРК "Мир", экзаменационные центры для этого открылись по всей стране. Знания педагогов проверяют по 12 предметам, включая музыку, физическую культуру и рисование.

Раньше тесты писали на листах, а за оформление и помарки можно было потерять несколько баллов. Сейчас же все задания в электронном формате, что значительно экономит и время учителей. На выполнение заданий дается три часа. Итоговый результат появляется через несколько секунд после выполнения последней задачи.

"Учителей, не набравших проходной балл, отправят на бесплатные курсы повышения квалификации за счет Министерства образования, науки, культуры и спорта", – говорится в публикации.

Если и после прохождения курсов учитель вновь не пройдет аттестацию, то он будет рекомендован к увольнению. Те же, кто правильно ответит на 70% вопросов и больше, получат надбавку к зарплате.

В этом году проверить свои знания планируют шесть тыс. человек. Сдавать тесты помогут не только работающие учителя, но и граждане с педагогическим образованием.

На днях премьер-министр Армении неожиданно сбрил бороду.

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