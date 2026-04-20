Процедуру аттестации учителей упростят в Казахстане

Вице-министр просвещения Шынар Акпарова на брифинге в СЦК 20 апреля 2026 года рассказала, как изменится процедура аттестации учителей, передает корреспондент Zakon.kz.

Шынар Акпарова отметила, что планируется кардинально совершенствовать систему аттестации педагогов. Это обусловлено, по ее словам, тем, что действующие механизмы аттестации создают для педагогов избыточную и необоснованную нагрузку – они тратят много времени на подготовку к тестированию и формирование портфолио.

"Подобные факторы отвлекают педагога от его ключевой задачи – сосредоточенности на качестве обучения. Обновленный подход направлен на оптимизацию деятельности педагога за счет сокращения лишных процедур. Это, в свою очередь, обеспечивает педагогу профессиональную свободу и создает условия для полного раскрытия его творческого и методического потенциала", – добавила вице-министр.

В первую очередь отменено обязательное тестирование предметных знаний для педагогов. Их деятельность будет оцениваться не по результатам тестирования, а по их повседневной работе и реальному вкладу в качество образования. Тестирование сохраняется для выпускников, впервые приходящих в педагогическую профессию; педагогов, возобновляющих свою деятельность, а также для руководителей организаций образования, их заместителей и методистов.

Во-вторых, из требований к аттестации исключены написание эссе, публикация научных статей, разработка авторских программ и учебно-методических материалов.

"Данное решение направлено на то, чтобы оценивать деятельность педагога не по количеству дополнительных документов, а по его реальным результатам. Практика показывает, что указанные материалы не находят системного применения в учебном процессе и не оказывают существенного влияния на качество образования. Кроме того, значительные временные и трудовые ресурсы затрачиваются на подготовку таких материалов, что создает риск снижения эффективности учебного процесса", – объяснила спикер.

Аттестация по всем квалификационным категориям будет осуществляться через платформу "Ұстаз", интегрированную с информационными системами. В итоге на платформе автоматически формируются основные данные о педагоге: стаж работы, квалификация, профессиональные достижения, сертификаты и иные сведения, необходимые для портфолио. Это позволит сократить документооборот, обеспечить прозрачность и доступность процедур аттестации, а также создать условия для того, чтобы усилия педагога были направлены не на отчетность, а на повышение качества обучения.

"В соответствии с действующим законодательством педагогам, успешно прошедшим тестирование, набравшим пороговый балл и сформировавшим портфолио в соответствии с установленными требованиями, доплата по заявленной квалификационной категории выплачивается с 1 сентября. Педагогам, не достигшим порогового уровня при первичном тестировании, но имеющим портфолио, соответствующее установленным требованиям, предоставляется возможность повторной сдачи тестирования в июле. В случае, если по итогам повторного тестирования пороговый балл также не будет достигнут, соответствующая квалификационная категория не присваивается, и такие педагоги не смогут участвовать в новой модели аттестации, вводимой с 1 сентября", – подчеркнула Акпарова.

8 апреля министр просвещения РК Жулдыз Сулейменова сообщила, что в Казахстане отменили оценку знаний педагогов (ОЗП).