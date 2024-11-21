Школьник из Казахстана обучил искусственный интеллект распознавать оспу обезьян

Ученик Назарбаев Интеллектуальная школа физико-математического направления (НИШ ФМН) Алматы Артем Лаврентьев обучил искусственный интеллект распознавать изображения кожных поражений, вызванных вирусом оспы обезьян, сообщает Zakon.kz.

Как проинформировали в алматинском НИШ, старшеклассник решил изучить вопрос использования искусственного интеллекта при диагностике случаев оспы обезьян, и в ходе научного проекта Артему удалось обучить ИИ классифицировать изображения кожных заболеваний и распознавать случаи обезьяньей оспы.

"Обработка медицинских изображений – важная область, в которой успешно применяется ИИ. Во время работы над проектом я использовал глубокое обучение на основе сверточных нейронных сетей (CNN). В ходе работы под проектом мной были проведены этапы адаптации предобученной модели, включающие добавление пользовательских слоев и настройку гиперпараметров. Модель обучалась на специально подготовленном наборе данных, содержащем изображения различных кожных заболеваний, включая оспу обезьян", – рассказал Лаврентьев.

Экспериментальная модель демонстрирует высокую точность – 95%. Артем рассказал, что разработанная им модель может стать первичным инструментом для диагностики инфекционного заболевания и снизить нагрузку на систему здравоохранения. Сейчас он работает над созданием chat-бота в Telegram для диагностики оспы обезьян, размещенного в публичном доступе.

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