Прорыв в космических технологиях: школьник из Казахстана разработал уникальное устройство

Школьник из Абайской области Нурали Амангельдыев создал уникальное устройство для передачи энергии в космосе. Об этом 8 ноября 2024 года рассказали в областном управлении образования, сообщает Zakon.kz.

Юный разработчик является учеником девятого класса школы-лицея пос. Жезкент Бородулихинского района Абайской области.

"Нурали Амангельдыев представил уникальное устройство для передачи энергии с помощью лазерного излучения в космическом пространстве. Проект направлен на решение проблемы энергообеспечения спутников и космических станций, находящихся на орбите. В условиях космоса, где вакуум и отсутствие помех световых лучей позволяют лазеру максимально эффективно передавать энергию. Данная разработка может стать настоящим прорывом для космических технологий будущего". Пресс-служба УО Абайской области

Фото: пресс-служба УО Абайской области

Устройство состоит из двух моделей, символизирующих космические корабли: один оснащен системой фокусировки лазерного луча, направленного на второй корабль, где установлен фоторезистор, реагирующий только на лазер.

"Лазерный луч попадает на фоторезистор, который с помощью преобразователя генерирует электричество, достаточное для зажигания лампочки и даже зарядки мобильного телефона. Устройство успешно передавало энергию на расстояние до 10 м и прошло испытания в различных условиях, включая дождь, снег и туман. Наилучшие результаты были достигнуты в темной комнате и в вакуумной камере, где отсутствовали световые помехи". Пресс-служба УО Абайской области

Фото: пресс-служба УО Абайской области

Юный исследователь сделал вывод, что в космосе лазерная передача энергии будет еще эффективнее благодаря отсутствию факторов, рассеивающих излучение.

Фото: пресс-служба УО Абайской области

"В космосе существует проблема нехватки энергии, что может приводить к отключению спутников и космических кораблей. Я хотел бы помочь нашим космонавтам, создав установку, которая сможет поддерживать их аппаратуру. Потратил на разработку более двух лет и использовал доступные материалы, чтобы доказать возможность передачи энергии в космосе". Нурали Амангельдыев

В 2019 году ученик представил идею на конкурсе Московского физико-технического института, где получил высокую оценку, а затем улучшил устройство, установив более мощный лазер и переписав код.

Юный изобретатель планирует развивать проект и представить его на международном конкурсе на Байконуре. В будущем он намерен добавить солнечные батареи, чтобы сделать устройство автономным и применимым не только для космоса, но и для бытовых нужд на Земле: например, для зарядки телефонов через лазерные передатчики, что исключает необходимость проводов и снижает риск перегрева и возгорания. Также Нурали намерен исследовать, как длины волн лазера влияют на дальность передачи.

"Проект открывает новые горизонты для космической энергетики и демонстрирует принципы физики и инженерии, применимые как в образовательной, так и в прикладной сфере. Руководитель: учитель информатики Наталья Елюбаева". Пресс-служба УО Абайской области

Отметим, это не первый юный разработчик из Абайской области. К примеру, 4 ноября 2024 года стало известно, что школьник Женис Божаев придумал, как сократить зависимость от угля, дров и электричества.